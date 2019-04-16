Geely Auto станет партнером Азиатских игр 2022

Geely Auto станет партнером Азиатских игр 2022
Апрель 16 21:04 2019

В рамках партнерства Geely начнет работу по созданию различных решений в сфере мобильности, работающие исключительно на электроэнергии.

На церемонии подписания договора принц Ахмед, президент Олимпийского совета Азии (ОСА), отправил поздравительное письмо партнерам по проведению мероприятия, а также пожизненному почетному вице-президенту Олимпийского совета Азии Вэй Цзичжуну.

Церемонию посетили такие высокопоставленные лица, как мэр Ханчжоу Сюй Лии, заместитель генерального секретаря правительства провинции Чжэцзян Цай Сяочунь и представители организационного комитета Азиатских игр.

В программе встречи также приняли участие председатель Geely Holding Group Ли Шуфу, президент Zhejiang Geely Holding Group, генеральный директор и президент Geely Automobile Group Ань Цунхуэй, а также спортивный посол Geely Auto Group и олимпийский чемпион Сунь Ян.

Geely

В сентябре 2015 года Ханчжоу был выбран столицей XIX Азиатских игр, которые пройдут летом 2022 года. Программа Игр включает в себя соревнования по 37 различным видам спорта, которые будут представлены на 44 площадках в окрестностях Ханчжоу.

Под лозунгом «Наслаждайтесь электротранспортом на Азиатских играх с Geely» компания Geely разработает серию автономных интеллектуальных автомобилей, объединенных в сеть и спроектированных на основе модульной платформы PMA (Pure Electric Modular Architecture), что позволит компании продемонстрировать свои достижения в области автономности и сетевого подключения.

К 2022 году Geely предложит ряд автомобилей, спроектированных на платформе PMA, включая седаны, минивэны и внедорожники.

Geely

Компания Geely всегда была активным сторонником спорта: например, она поддерживала китайскую олимпийскую сборную по плаванию на Олимпийских играх 2016 года, а также выступила спонсором гонщика Хан Вея на ралли «Дакар 2018» и гоночной команды Lynk & Co Cyan на Чемпионате мира среди легковых автомобилей (World Touring Car Championship) 2019 года.

«Азиатские игры в 2022 году пройдут в нашем родном городе Ханчжоу. С точки зрения автотранспортных средств, безопасности окружающей среды, энергосберегающих и интеллектуальных технологий Азиатские игры 2022 года обещают быть лучшими в истории. Geely Auto сотрудничает со всеми организационными комитетами и стратегическими партнерами, чтобы позаботиться об этом», – заявил президент и генеральный директор компании Geely Auto Group Ань Цунхуэй.

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AMSRUS
AMSRUS

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