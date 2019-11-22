Lotus приступил к испытаниям гиперкара Evija

Британская марка Lotus вывела на трек свой первый электрический гиперкар — 2000-сильный Evija

В сети появилось 55-секундное видео с испытаний прототипа Lotus Evija, проходящих на частном испытательном полигоне, по всей вероятности, на трассе Top Gear на аэродроме Дансфолд в Суррее – как сообщил Autoua.

Дебютный показ гиперкара Lotus Evija состоялся летом этого года в Лондоне. Производство флагмана возрожденного британского бренда начнется в 2020 году. Всего изготовят 130 экземпляров автомобиля. По словам представителей компании, комплексная проверка и первоначальный процесс сборки уже идут полным ходом.

Lotus Evija укомплектован четырьмя электромоторами и тяговой батареей на 70 кВт/ч. Совокупная отдача агрегатов достигает 2000 л.с. и 1700 Нм. Для разгона с места до 100 км/ч гиперкару массой 1680 кг требуется менее трех секунд, еще три секунды требуется для ускорения до 200 км/ч.

По предварительным данным Lotus Evija будет стоить от 1.93 до 2.58 млн долларов США.