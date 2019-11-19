УАЗ начал поставлять для РЖД автомобили с технологией Connected Car

Всего Ульяновский автозавод передаст РЖД 617 «подключенных» автомобилей моделей Патриот, Пикап, Профи и семейства СГР

Внедорожники, предназначенные для нужд РЖД, сходят с конвейера завода в Ульяновске и серийно оснащаются технологией Connected Car. Инновационное IT-решение UAZ Connect с помощью встроенных телематических и онлайн-сервисов дистанционно передает показания бортовых систем автомобилей. Данные через телекоммуникационный модуль ЭРА-ГЛОНАСС, интегрированный в CAN-шину, в режиме реального времени поступают на облачную платформу «Squadron», которая обеспечивает оперативную обработку и взаимодействие с информацией.

В частности, система позволяет осуществлять мониторинг технического состояния транспортных средств и их местоположения, составлять оптимальные маршруты движения, удаленно отслеживать параметры работы основных узлов и агрегатов, а также оперативно реагировать на внештатные ситуации.

UAZ Connect, разработанный для данного проекта партнером группы СОЛЛЕРС, компанией C-Cars, полностью интегрируется с внутренними системами автомобиля УАЗ. Сейчас уже реализована часть сервисов: возможности геопозиционирования, отслеживания расхода топлива для УАЗ Патриот и диспетчеризации заявок в качестве функционала системы менеджмента парка техники. В течение ближайших месяцев список планируется расширить появлением опций удаленной диагностики, анализа стиля вождения и дальнейшей автоматизации процессов управления автопарка.

Технология Connected Car помогает сократить издержки на эксплуатацию транспортных средств, минимизировать простои техники и повысить эффективность бизнес-процессов.

На «подключенные» автомобили распространяется официальная гарантия УАЗ — три года или 100 тысяч километров пробега.