СТО получили возможность использовать программное обеспечение Bosch ESI[tronic] 2.0 для диагностики автомобилей

Пользоваться программой можно в режимах оффлайн или онлайн

Разработчики завершили создание обновленной онлайн-версии программы, добавив в неё функции обратной связи от пользователей. Также специалисты СТО теперь могут выбрать быструю и компактную установку отдельных компонентов программы в режиме онлайн. В этом случае на жёстком диске компьютера хранятся только модуль диагностики электронных блоков управления (SD) и отдельные каталоги запасных частей. Всей доступной в рамках ESI[tronic] 2.0 информацией, например, инструкциями и руководствами по ремонту (SIS), информацией по техническому обслуживанию (M), электрическими схемами (P) и модулем «ремонт на основе опыта – известные схемы ошибок» (TSB / EBR), теперь можно пользоваться в режиме онлайн.

Используя опцию «Быстрая установка и работа в режиме онлайн» в менеджере загрузок, можно уменьшить до 50 процентов объём данных, которые будут храниться на жёстком диске компьютера. Это позволяет не только сэкономить место, но и значительно сократить время установки программного обеспечения. Доступ к информации в режиме онлайн происходит практически мгновенно. Чтобы добиться оперативного доступа к информации, разработчики ESI[tronic] оптимизировали время загрузки с помощью интеллектуальных алгоритмов хранения и размещения данных на высокоскоростных серверах. Сочетание этих технологий позволяет даже пользователям сетей с низкой скоростью передачи комфортно пользоваться ESI[tronic] 2.0 в режиме онлайн.

Чтобы получить необходимую информацию, теперь можно вводить запросы в свободной форме так же, как это организовано в поисковых системах. Поисковый запрос может содержать описание проблемы, код ошибки или название компонента автомобиля. Как только пользователь вводит первые буквы, система предлагает ему варианты ранее введённых запросов. Ответы распределяются по степени соответствия запросу и сопровождаются краткими аннотациями.

Постепенно разработчики ESI[tronic] 2.0 будут вводить новые опции для онлайн-пользователей. Так, в режиме онлайн будут доступны общий каталог запасных частей (A), каталог запчастей для ремонта компонентов дизельных топливных систем (D) и электрических компонентов (E). Благодаря этому требуемый объём места на жестком диске ещё более уменьшится. При этом сохранится возможность скачивать весь объём данных на локальный жёсткий диск.

Функция CAS plus теперь в полной мере доступна в онлайн-режиме. Она позволяет одним щелчком мыши переходить от обзора кодов неисправностей блока управления к инструкциям по диагностике. Также благодаря ей специалист видит фактические значения с блока управления системы непосредственно в окне ведомой диагностики. В результате у пользователя всегда под рукой необходимые параметры и самые свежие инструкции, обновляемые ежедневно. Данные по новым моделям автомобилей различных марок появляются в онлайн-версии ESI[tronic] спустя всего лишь несколько месяцев после выхода этих моделей на рынок.

Для пользователей ESI[tronic], подписанных на техническую поддержку экспертов Bosch, появилась еще одна удобная функция. В случае выявления сложной или редкой неисправности сотрудник СТО может одним щелчком мыши в главном меню ESI[tronic] разместить свой вопрос к экспертам Bosch. Кроме текста, в запрос могут быть включены протоколы, изображения и результаты измерений. Автор запроса получает оповещение о принятом запросе, а предложенные экспертами варианты решения могут поступить к нему по телефону или по электронной почте.

С сентября 2020 года все новые модели автомобилей в Европе должны поддерживать безопасную передачу данных при подключении к блокам управления при диагностике. Чтобы выполнить это требование, производители автомобилей уже сегодня разрабатывают шлюзы безопасности, значительно ограничивающие доступ к электронным системам автомобиля через разъем OBD. Это означает, что только специалисты авторизованных сервисных центров смогут выполнять полную диагностику автомобиля. Одним из пионеров безопасного доступа к диагностическим данным стала группа FCA (Fiat Chrysler Automobiles): уже сегодня автомобили этого производителя оснащены шлюзами безопасности.

Чтобы пользователи ESI[tronic] продолжали пользоваться полным доступом, разработчики Bosch создали собственное решение. Основой для него стал обмен сертификатами безопасности через сеть интернет. Пройдя процедуру обмена сертификатами, пользователи ESI[tronic] получают полный доступ к диагностическим данным. Чтобы начать использовать эту функцию, требуется диагностический тестер Bosch последнего поколения: KTS 560, KTS 590, KTS 350 или KTS 250. Пользователи получат необходимые настройки в составе пакета для планового обновления программного обеспечения ESI[tronic].