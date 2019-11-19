FCA подвела итоги «Всероссийского конкурса мастеров-консультантов Jeep 2019»

FCA подвела итоги «Всероссийского конкурса мастеров-консультантов Jeep 2019»
Ноябрь 19 14:11 2019
  • В конкурсе приняло участие более 20 сотрудников официальных дилерских центров Jeep® в России
  • Финалистами конкурса стали 5 сотрудников
  • Основная цель конкурса – повышение квалификации мастеров-консультантов и улучшение качества предоставления услуг владельцам Jeep®

В ноябре 2019 года FCA Rus подвела итоги «Всероссийского конкурса мастеров-консультантов Jeep 2019»

С мая по сентябрь 2019 прошел отборочный тур среди участников на территории официальных дилерских центров Jeep®. Главным заданием для определения лидеров стал процесс приёма автомобиля Jeep® на сервис по стандартам FCA Rus.

Подведение итогов и заключительный этап проводились на территории учебного цента FCA Rus в Москве. Места в финале среди сотрудников дилерских центров Jeep распределились следующим образом:

  • 1 место – Васильев Антон (Планета Авто, г. Челябинск)
  • 2 место – Елькин Андрей (Форум Авто Нева, г. Санкт-Петербург)
  • 3 место – Натаров Алексей (Автополе ДЖЕЙ, г. Санкт-Петербург)
  • 4 место – Бруднов Денис (Авилон АГ, Москва)
  • 5 место – Сапрыкин Павел (Автолайт-Восток, г. Москва)
FCA Rus подвела итоги «Всероссийского конкурса мастеров-консультантов Jeep 2019»

В качестве призов финалисты получили дипломы, именные награды, а также ценные призы от партнёров.

Конкурс на звание лучшего мастера-консультанта Jeep проводился впервые. Компания планирует проводить данный проект ежегодно.

«Мы очень рады запуску этого проекта и планируем реализовывать его регулярно. Так, мы сможем отмечать талантливых сотрудников и создавать оптимальную среду для их профессионального развития». – поделились своими наблюдениям представители FCA Rus.

FCA Rus подвела итоги «Всероссийского конкурса мастеров-консультантов Jeep 2019»

На тему:

  Article "tagged" as:
FCAJeepконкурс
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Opel сделает кроссовер

Opel сделает кроссовер 1

Во всём виновата власть. В росте цен на бензин тоже!

Во всём виновата власть. В росте цен на бензин тоже! 1

Юбилейный УАЗ Hunter

Юбилейный УАЗ Hunter 1

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.