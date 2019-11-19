FCA подвела итоги «Всероссийского конкурса мастеров-консультантов Jeep 2019»

В конкурсе приняло участие более 20 сотрудников официальных дилерских центров Jeep® в России

Финалистами конкурса стали 5 сотрудников

Основная цель конкурса – повышение квалификации мастеров-консультантов и улучшение качества предоставления услуг владельцам Jeep®

В ноябре 2019 года FCA Rus подвела итоги «Всероссийского конкурса мастеров-консультантов Jeep 2019»

С мая по сентябрь 2019 прошел отборочный тур среди участников на территории официальных дилерских центров Jeep®. Главным заданием для определения лидеров стал процесс приёма автомобиля Jeep® на сервис по стандартам FCA Rus.

Подведение итогов и заключительный этап проводились на территории учебного цента FCA Rus в Москве. Места в финале среди сотрудников дилерских центров Jeep распределились следующим образом:

1 место – Васильев Антон (Планета Авто, г. Челябинск)

2 место – Елькин Андрей (Форум Авто Нева, г. Санкт-Петербург)

3 место – Натаров Алексей (Автополе ДЖЕЙ, г. Санкт-Петербург)

4 место – Бруднов Денис (Авилон АГ, Москва)

5 место – Сапрыкин Павел (Автолайт-Восток, г. Москва)

Конкурс на звание лучшего мастера-консультанта Jeep проводился впервые. Компания планирует проводить данный проект ежегодно.