FCA подвела итоги «Всероссийского конкурса мастеров-консультантов Jeep 2019»

С мая по сентябрь 2019 прошел отборочный тур среди участников на территории официальных дилерских центров Jeep®. Главным заданием для определения лидеров стал процесс приёма автомобиля Jeep® на сервис по стандартам FCA Rus.
Подведение итогов и заключительный этап проводились на территории учебного цента FCA Rus в Москве. Места в финале среди сотрудников дилерских центров Jeep распределились следующим образом:
В качестве призов финалисты получили дипломы, именные награды, а также ценные призы от партнёров.
Конкурс на звание лучшего мастера-консультанта Jeep проводился впервые. Компания планирует проводить данный проект ежегодно.
«Мы очень рады запуску этого проекта и планируем реализовывать его регулярно. Так, мы сможем отмечать талантливых сотрудников и создавать оптимальную среду для их профессионального развития». – поделились своими наблюдениям представители FCA Rus.
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