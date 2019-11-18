Вместо Kia и Hyundai россияне чаще покупают Lada

Интересуясь моделями марок KIA и Hyundai в интернете, большинство жителей нашей страны все равно покупает отечественные LADA. Об этом свидетельствует совместное исследование Google Россия и аналитической компании Ipsos.
В результате анализа прямых опросов потребителей, недавно купивших автомобили, и поисковой активности граждан в интернете в первом полугодии 2019 года, выяснилось, что на покупку автомобиля влияют несколько основных факторов:
По существующей информации, по числу запросов рассматриваемых к покупке автомобилей (как новых, так и подержанных) с большим отрывом лидируют Hyundai и KIA. За ними по убыванию интереса следуют Nissan, Volkswagen, Toyota, Renault, Ford, Audi, Skoda и LADA. Но интерес к определенной марке или модели еще не гарантирует ее дальнейшую покупку.
Обычно те, кто интересовался корейскими, французскими и немецкими машинами, в итоге покупают LADA. Второе место принадлежит KIA, а третье – Hyundai. Также в десятке самых продаваемых – Nissan, Renault, Volkswagen, Audi, Toyota, Skoda и Ford.
Китайские марки в десятку самых продаваемых не вошли, но интерес к ним постепенно растет. Рассматривать к покупке автомобили Geely стали на 22% чаще, а Haval – на 75%.
“Желания россиян не успели перестроиться за их кошельком, а личный автомобиль из-за более чем двукратного роста цен за последние годы вернулся в категорию роскоши, – рассуждает известный автоэксперт Сергей Ифанов. – Именно поэтому большинство продолжает смотреть на дорогие иномарки, но покупает все равно LADA”.
C 2014 года www.amsrus.ru
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