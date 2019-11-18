Вместо Kia и Hyundai россияне чаще покупают Lada

Из-за роста цен и падения доходов россияне все чаще покупают не те автомобили, которые хотят на самом деле

Интересуясь моделями марок KIA и Hyundai в интернете, большинство жителей нашей страны все равно покупает отечественные LADA. Об этом свидетельствует совместное исследование Google Россия и аналитической компании Ipsos.

В результате анализа прямых опросов потребителей, недавно купивших автомобили, и поисковой активности граждан в интернете в первом полугодии 2019 года, выяснилось, что на покупку автомобиля влияют несколько основных факторов:

В 42% случаев россияне покупают машины вследствие улучшения своей «экономической ситуации»;

В 16% случаев на покупку авто влияет назначение на новую стабильную и более высокооплачиваемую работу;

В 13% — появление ребенка в семье;

В 6% — переезд на новое место жительства;

В 3% — свадьба;

В 20% – какие-либо другие факторы.

По существующей информации, по числу запросов рассматриваемых к покупке автомобилей (как новых, так и подержанных) с большим отрывом лидируют Hyundai и KIA. За ними по убыванию интереса следуют Nissan, Volkswagen, Toyota, Renault, Ford, Audi, Skoda и LADA. Но интерес к определенной марке или модели еще не гарантирует ее дальнейшую покупку.

Обычно те, кто интересовался корейскими, французскими и немецкими машинами, в итоге покупают LADA. Второе место принадлежит KIA, а третье – Hyundai. Также в десятке самых продаваемых – Nissan, Renault, Volkswagen, Audi, Toyota, Skoda и Ford.

Китайские марки в десятку самых продаваемых не вошли, но интерес к ним постепенно растет. Рассматривать к покупке автомобили Geely стали на 22% чаще, а Haval – на 75%.