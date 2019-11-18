Renault F1 Team на Гран-при Бразилии

Даниэль Риккардо совершил головокружительный рывок с последнего на седьмое место в ходе сумасшедшей гонки на автодроме Интерлагос

Даниэлю не только пришлось заменить переднее антикрыло, но и отбыть пятисекундный штраф с заездом в боксы в этой хаотичной гонке, где он оказался последним после столкновения с Кевином Магнуссеном из Haas уже на первых кругах.

Нико Хюлькенберг, финишировавший двенадцатым, получил пятисекундный штраф за совершение обгона во время пребывания на трассе автомобиля безопасности, из-за чего он стал пятнадцатым в итоговой таблице.

Даниэль повредил переднее антикрыло при попытке обогнать Магнуссена в 4-м повороте в самом начале гонки. После быстрого десятисекундного пит-стопа для замены антикрыла Даниэль оказался на двадцатом месте и, казалось, потерял надежду на очки.

За этот инцидент он также получил пятисекундный штраф, который отбыл во время второго пит-стопа на 40-м круге.

Однако благодаря двум выходам автомобиля безопасности на 16 завершающих кругах Даниэль смог серьезно улучшить свои позиции и поднялся до десятого места после первого рестарта, а затем – в результате схода обоих Ferrari – на седьмое после второго рестарта.

По итогам применения штрафов после гонки австралиец поднялся на шестое место. Команда набирает 91 очко и сохраняет пятое место в Кубке конструкторов.

Нико Хюлькенберг, стартовал 13-м, финишировал 15-м: «Не понимаю, что сегодня произошло, но на этот раз мне не удалось добиться успеха. Выезды автомобиля безопасности и рестарты в конце оживили гонку, я активно боролся с соперниками, но сегодня у меня мало что получалось. Это еще раз говорит о том, как важно хорошо выступать в квалификации, чтобы иметь больше шансов в гонке». Даниэль Риккардо, стартовал 11-м, финишировал 7-м (6-е место в итоговой таблице в связи с применением штрафов после гонки): «После инцидента в начале гонки ни за что бы не подумал, что могу финишировать седьмым, так что результатом доволен. Ответственность за инцидент с Кевином я беру на себя. Борьба была плотной, но я задел его машину и ее развернуло. Иногда такие маневры проходят, а иногда цепляешься колесами. В такой ситуации думаешь, что гонка закончена, но я не пал духом, продолжил борьбу и показал хороший результат. Рестарты после выходов автомобиля безопасности не давали скучать и подарили много положительных эмоций. До конца сезона остался один этап, и я с нетерпением его жду». Сириль Абитбуль, директор команды: «Квалификация сложилась для нас неудачно, кроме того бразильская трасса не слишком подходит нашему автомобилю, поэтому мы решили рискнуть при выборе стратегии. В отличие от прошлых этапов, этот риск не оправдался. Оба наших гонщика стартовали на шинах Medium, и им было трудно соперничать с пилотами на резине Soft. Столкновение с Магнуссеном и последующий штраф выбили Даниэля из гонки, в которой он мог добиться большего, если бы на первых кругах проявил чуть больше терпения. Но, даже оказавшись на последнем месте, он не выключился из борьбы, а после серии инцидентов в конце гонки смог продвинуться вверх. К сожалению, эти инциденты помогли и нашим ближайшим соперникам. Мы не имеем права допустить повторения этого в Абу-Даби».

Кроме того, на прошедшей неделе команда Renault F1 Team объявила, что полностью поддерживает стратегию по сокращению выбросов углерода к 2030 году, объявленную 12 ноября организаторами Формулы-1. План долгосрочного развития был создан при участии нескольких команд, включая Renault F1 Team, на основе обмена данными и рекомендациями.

Renault F1 Team планирует вместе с руководством Формулы-1 активно участвовать в реализации этого плана, а также займется разработкой и внедрением собственных мероприятий в рамках Социально-экологической программы, составленной в соответствии с глобальной стратегией Группы Renault. Она поможет в достижении целей плана устойчивого развития Формулы-1 и будет способствовать развитию в двух направлениях экологического измерения: экономика замкнутого цикла и более традиционные задачи, такие как устойчивая мобильность. Одним из примеров в рамках существующего подхода и принятых обязательств Renault F1 Team является сотрудничество по разработке и созданию современных гибридных двигателей E-TECH Plug-In для серийных автомобилей Renault. В течение 2020 года Renault F1 Team будет сообщать о деталях своей программы и связанных с ней проектах.