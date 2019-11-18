Компактный BMW i4 станет основным соперником Tesla Model 3

Модель получит электрическую силовую установку мощностью более 500 лошадиных сил

Как утверждает Motor, немецкий соперник «Теслы» получит литий-ионную батарею ёмкостью 80 киловатт-часов и электромотор мощностью 530 лошадиных сил. Это обеспечит седану i4 разгон с места до 100 километров в час примерно за 4 секунды и максимальную скорость 193 километров в час. Немецкий электрокар скорее всего получит аккумуляторы пятого поколения с компактными ячейками.

От зарядной станции на 150 киловатт батарею i4 можно зарядить на 80% всего за 35 минут. Расчётный запас хода согласно европейскому ездовому циклу WLTP составит 600 километров. Вероятно, седан получит несколько вариантов силовых установок, так как его модульная платформа позволит гибко комбинировать агрегаты. При этом электромобиль будет унифицирован с BMW третьей и четвёртой серий. Премьера i4 должна состояться в 2021 году.