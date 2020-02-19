Новое купе Mercedes-AMG GLE 63 4Matic+

Элегантное электрифицированное купе с превосходной маневренностью и динамикой, оснащенное полным приводом с высоким тяговым усилием и обеспечивающее исключительный повседневный комфорт: новый Mercedes-AMG GLE 63 (S) 4MATIC+ Coupé (расход топлива в смешанном цикле: 11,5 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 263-262 г/км) объединяет характеристики множества автомобилей в одной модели. Сердцем динамичного SUV-купе является битурбированный 4,0-литровый двигатель AMG V8, электрифицированный стартер-генератором EQ Boost и 48-вольтной бортовой сетью, которые обеспечивают особо быстрый отклик при старте

Базовая модель выдаёт мощность 420 кВт (571 л.с.), а S-Модель все 450 кВт (612 л.с.). Впечатляющая маневренность обеспечивается за счёт пневматической подвески AMG RIDE CONTROL+ с активной поперечной стабилизацией кузова AMG ACTIVE RIDE CONTROL на 48-вольтной базе, полностью регулируемого полного привода AMG Performance 4MATIC+ и 9-ступенчатой автоматической коробки передач AMG SPEEDSHIFT TCT 9G. Характерная для AMG облицовка решётки радиатора подчёркивает принадлежность автомобиля к семейству моделей AMG. Не в последнюю очередь универсальная спортивная модель обладает всеми преимуществами внедорожников Mercedes: целым комплексом систем безопасности, а также уверенной тягой на влажном или песчаном грунте и на зимней дороге.

«Новое купе GLE 63 дополняет наше привлекательное портфолио в этом сегменте. Оно отвечает самым высоким требованиям с точки зрения дизайна и эксклюзивности, а также превосходной динамики и маневренности. Таким образом, наш новый SUC является выдающимся примером спортивной роскоши от AMG. Кроме того, наше купе оснащено 48-вольтной бортовой сетью и стартер-генератором EQ Boost, с помощью которых мы последовательно проводим электрификацию наших моделей», – отметил Тобиас Мёрс, председатель правления Mercedes-AMG GmbH.

Дизайн экстерьера – экспрессивный, мощный и элегантный

Язык форм внешнего дизайна воплощает здесь присущую AMG спортивную динамику. Принадлежность данного автомобиля к семейству моделей из Аффальтербаха становится очевидной уже с первого взгляда – благодаря характерной для AMG облицовке радиатора с глянцевым хромированным покрытием. В равной степени стильный и броский силуэт купе формирует исполненный уверенности в себе облик и своими линиями демонстрирует страсть к спортивным результатам. Типичным для моделей Performance является окрашенный в цвет кузова передний бампер в динамичном дизайне Jet-Wing («крыло реактивного самолёта») в сочетании с чёрными воздухозаборниками. «Силовые» рёбра внушительной формы на капоте и передний спойлер (сплиттер) в цвете «серебристый хром» акцентируют в целом более отточенный дизайн купе.

Облицовка порогов, наружные зеркала заднего вида и расширители колёсных арок окрашиваются в цвет кузова и тем самым органично вписываются в динамичный облик в целом. Стандартная модель на серийной основе получает 21-дюймовые легкосплавные диски с логотипом AMG, S-Модель выезжает с завода на колёсах размером в 22 дюйма. На выбор в качестве опции предлагается и ряд других вариантов колёсных дисков диаметром от 21 до 22 дюймов.

Ширину автомобиля подчёркивает по-новому оформленный задний бампер с такими свойственными AMG деталями, как эффектный диффузор чёрного цвета и молдинг цвета «серебристый хром». Особая выхлопная система AMG с двумя парами прямоугольных патрубков в глянцевом хромированном исполнении довершает спортивно-доминантный облик автомобиля, а характерное рифление патрубков служит отличительным признаком S-Модели. Дополнительные возможности по индивидуализации предлагает доступный в качестве опции пакет AMG Night. Он включает в себя теплоизоляционное остекление с тёмной тонировкой, а также исполнение в благородном чёрном цвете переднего спойлера (сплиттера), молдингов на переднем и заднем бамперах, вставок в порогах, а также корпусов зеркал и рамок бокового остекления. Сюда также входят двойные выхлопные патрубки в благородном глянцевом чёрном цвете.

Дизайн интерьера – прогрессивный, элегантный и эстетичный

Присущий бренду стиль оформления находит своё продолжение и в дизайне салона купе GLE 63, который характеризуется последовательно спортивной атмосферой с динамично-эксклюзивной нотой. Сиденья AMG, обтянутые кожей наппа, обеспечивают оптимальную боковую поддержку и отличаются присущим AMG дизайном с установкой шильдиков AMG на спинки передних сидений. В качестве опции на выбор предлагается ещё несколько вариантов кожи. Кроме того, S-Модель отличается ремнями безопасности серого цвета и контрастной декоративной прострочкой сидений в серебристо-сером цвете. В серийную комплектацию входит индивидуально настраиваемая светодиодная подсветка салона.

Характерные для AMG элементы оснащения салона и органы управления создают в передней части салона присущую AMG атмосферу и способствуют динамичной и точной управляемости. Рулевое колесо AMG Performance в 3-спицевом исполнении с подрулевыми переключателями передач из алюминия впечатляет своей ориентированной на водителя, оптимальной с точки зрения эргономики формой. У стандартной версии обод рулевого колеса обтягивается чёрной кожей наппа, у S-Модели – кожей наппа в сочетании с микрофиброй DINAMICA, причём в обоих случаях с чёрной отметкой на «12 часов». В качестве опции предлагаются кнопки AMG на рулевом колесе для особо быстрого управления ключевыми для динамики движения параметрами.

Центральная консоль располагает присущим AMG элементом управления с дополнительными переключателями, посредством которых можно варьировать функциональность системы ESP® с 3-ступенчатой программой контроля, включать режим ручного управления трансмиссией, управлять адаптивным регулированием амортизаторов, доступной в качестве опции выхлопной системой AMG Performance и дорожным просветом автомобиля. Спортивный облик автомобиля, наряду со спортивными педалями AMG из нержавеющей стали с резиновыми вставками, подчёркивают также накладки на порогах и чёрные напольные коврики с логотипом AMG. Среди других возможностей индивидуализации интерьера можно обнаружить богатый выбор вариантов декоративной отделки в высококачественном исполнении. Причём декоративные элементы из карбона AMG придадут салону особо спортивную ноту.

Продолжение электрификации: стартер-генератор EQ Boost в битурбированном 4,0-литровом двигателе AMG V8

Применяемый в новом купе GLE 63 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом в обоих своих вариантах мощности (420 кВт/571 л. с. и 450 кВт/612 л.с.) оснащается интегрированным стартер-генератором EQ Boost. Компактно располагаясь между двигателем и коробкой передач, он представляет собой объединение стартера и генератора в высокопроизводительном электродвигателе. На короткое время доступные благодаря ему дополнительные 16 кВт (22 л.с.) мощности и 250 Н·м крутящего момента позволяют не только более резко разгоняться с места. Этот инновационный компонент, кроме того, питает 48-вольтную бортовую сеть, используется как электрогенератор и берёт на себя выполнение гибридных функций. К последним относятся: «форсаж» при разгоне, рекуперация, смещение точки приложения сосредоточенной нагрузки и практически незаметный повторный запуск двигателя при работе функции Start/Stop.

В 4,0-литровом двигателе V8 применяется отлично зарекомендовавший себя двойной турбонаддув, где оба турбонагнетателя располагаются не снаружи на рядах цилиндров, а между ними. Преимуществами такого «горячего V-образного развала цилиндров» стали компактная конструкция двигателя и мгновенная реакция турбокомпрессоров на нажатия педали акселератора. С целью оптимального использования потока отработавших газов и дополнительного повышения отклика в них применяется технология Twinscroll.

Интеллектуальная система отключения цилиндров AMG Cylinder Management

Ради повышения экономичности специалисты Mercedes-AMG оборудовали двигатель V8 системой отключения цилиндров. В режиме частичной нагрузки цилиндры 2, 3, 5 и 8 отключаются, что существенно снижает потребление топлива. Отключение цилиндров доступно в широком диапазоне от 1000 до 3250 об/мин при выборе водителем режима движения «Комфорт». Специальный индикатор на комбинации приборов будет указывать на то, активна ли система отключения цилиндров и в каком из режимов работает сейчас двигатель – четырёхцилиндровом или восьмицилиндровом. Переход между двумя этими режимами эксплуатации двигателя происходит спонтанно, быстро и без каких-либо рывков, так что водителю и пассажирам не придётся мириться с какими-либо потерями в отношении комфорта.

В более мощной S-модификации восьмицилиндровый агрегат располагает активными опорами. Они разрешают конфликт между максимально мягкой интеграцией элементов трансмиссии в целях повышения комфорта и максимально жёсткой её интеграцией ради достижения оптимальной динамики, адаптируя свою жёсткость двухступенчато, в зависимости от текущей дорожной ситуации.

Маневренность и точность: поперечная стабилизация кузова AMG ACTIVE RIDE CONTROL

В достижение характерной для AMG настройки, ориентированной на высокую динамику, решающий вклад вносит активная система поперечной стабилизации кузова ACTIVE RIDE CONTROL на 48-вольтной базе. С высокой точностью она компенсирует колебания кузова. В результате даже при движении в спортивном скоростном диапазоне управляемость – с точностью контроля над автомобилем и чрезвычайно чуткой реакцией рулевого управления – сохранится. Данная система действует посредством двух независимо друг от друга работающих, электромеханических исполнительных элементов на передней и задней осях, в каждую из которых интегрировано по планетарному редуктору. За счёт этого система поперечной стабилизации кузова не только уменьшает крены в поворотах, но и позволяет более тонко настраивать устойчивость автомобиля в повороте и его свойства при изменениях направления нагрузки. Кроме того, она повышает комфорт при движении по прямой, компенсируя толчки, вызываемые, например, неровностями на одной из сторон полосы движения. Движения кузова могут активно и оптимально адаптироваться под меняющиеся условия движения, что делает опыт вождения более ярким по ощущениям.

Ещё одним преимуществом данной системы по сравнению с системами на основе гидравлики является её значительно более быстрая реакция. Эта система регулирования для автомобиля AMG способна в миллисекундном диапазоне адаптировать состояние движения к текущим условиям. Плюс к этому меньшая масса деталей по сравнению с решениями на основе гидравлики.

Удовольствие от вождения, помноженное на семь: AMG DYNAMIC SELECT и AMG DYNAMICS

Семь режимов движения DYNAMIC SELECT «Комфорт», «Спорт», «Спорт+», «Индивидуальный», «ГОНКА» (только в S-Модели купе GLE 63), «Грунт/Колея» и «Песок» обеспечивают очень разные ощущения за рулём в широком диапазоне от высокого комфорта при движении до спортивной маневренности. При этом изменяются такие важные параметры, как реакция двигателя, коробки передач, подвески и рулевого управления.

«Комфорт»: комфортабельное движение с оптимизированным расходом топлива, в частности, за счёт более раннего переключения на высшие передачи. Подвеска и рулевое управления получают настройку с акцентом на комфорт.

«Спорт»: спортивный характер за счёт более быстрой реакции на нажатия педали газа, более короткое время переключения передач, более раннее и более точное переключение на нижние передачи при перегазовке. Подвеска настраивается на более высокую динамику.

«Спорт+»: экстремально спортивный характер за счёт ещё более быстрой реакции двигателя на педаль газа, перегазовки при переключении вниз, а также избирательного управления крутящим моментом при переключении вверх с отключением цилиндров для достижения оптимального времени переключения. Повышенное число оборотов на холостом ходу для более быстрого старта. Подвеска, рулевое управление и трансмиссия получают ещё более динамичную настройку.

«Индивидуальный»: индивидуальная настройка двигателя, коробки передач, подвески, рулевого управления, климат-контроля и функции ECO Start/Stop. Кроме того, здесь в настройках привода Reduced («Сниженный») и Moderate («Умеренный») доступна также функция движения накатом.

«ГОНКА» (только у S-Модели): режим движения «ГОНКА» предусмотрен для высокодинамичных заездов на специальных гоночных трассах. В данном случае все параметры ориентированы на достижение максимально спортивной динамики.

«Грунт/Колея»: безопасное движение с максимальной эффективностью на мягких, грязных и скользких поверхностях благодаря адаптации реакции двигателя на педаль газа, распределения крутящего момента и настройки подвески. Кузов автомобиля приподнимается. При превышении скорости в 70 км/ч автомобиль вновь автоматически опускается.

«Песок»: подвеска и полный привод 4MATIC+ перенастраиваются на спортивный характер движения по рыхлому мелкодисперсному грунту. Кузов автомобиля приподнимается. При превышении скорости в 70 км/ч автомобиль вновь автоматически опускается.

Эти режимы движения связаны с регулированием маневренности AMG DYNAMICS, благодаря чему ходовые характеристики можно настраивать ещё более дифференцированно, с учётом различных запросов и дорожных условий. Под общим понятием AMG DYNAMICS объединяются функции регулирования маневренности Basic, Advanced, Pro и Master, характер работы которых автоматически определяется выбранным режимом движения. В предусмотренных для бездорожья режимах «Грунт/Колея» и «Песок» добавляются программы «Антипробуксовка» и «Антискольжение», когда система ESP® отключается.

Важные для движения параметры, как, например, отклик двигателя и подвески, стратегия регулирования полного привода и активной системы поперечной стабилизации кузова, а также пороги срабатывания системы ESP® адаптируются интеллектуальным образом, в зависимости от режима движения. Причём диапазон их варьируется от ориентации на безопасность до высокой динамики. Программа Master, прописанная в режиме движения «ГОНКА» (RACE), гарантирует оптимальную маневренность и позволяет высокому динамическому потенциалу автомобиля оптимально реализоваться, например, за счёт обеспечения более высоких значений скорости вращения автомобиля вокруг вертикальной оси и за счёт более быстрого отклика педали газа, переключения передач, заднего межколёсного дифференциала с электронной блокировкой или распределения момента системой полного привода.

Независимо от режимов движения водитель может посредством кнопок на центральной консоли либо кнопок на рулевом колесе напрямую выбирать ручной режим управления трансмиссией, предпочтительную настройку подвески либо характер работы системы выпуска отработавших газов.

Точность и быстрота: коробка передач AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

Коробка передач SPEEDSHIFT TCT 9G специально адаптирована к требованиям восьмицилиндрового двигателя купе GLE 63. За счёт последовательной модернизации аппаратного и программного обеспечения удалось дополнительно сократить время реакции трансмиссии. Таким образом, исполнение и автоматических, и отдаваемых вручную водителем команд на переключение передачи будет осуществляться как никогда оперативно. Различные меры по усилению конструкции гарантируют долговечность и эффективность работы коробки передач даже при столь высоком крутящем моменте двигателя V8.

Тщательно отлаженное программное обеспечение позволяет добиться экстремально короткого времени переключения передач, быстрого переключения на несколько передач вниз и получить чрезвычайно яркие эмоции от управления трансмиссией благодаря функции перегазовки. Переключение передач осуществляется без разрывов в подаче крутящего момента. В зависимости от выбранного режима движения здесь доступны и динамичные разгонные манёвры, и кратчайшее время переключения передач, и экономичный стиль вождения.

Ключевые особенности коробки передач:

Адаптация характеристики переключения к выбранному режиму движения AMG DYNAMIC SELECT

В режиме ручного переключения “М” коробка передач чутко откликается на управляющие действия водителя – трансмиссия реагирует с высокой точностью, мгновенно исполняя «приказы»

«Кратковременный М-режим» позволяет мгновенно перейти в режим ручного переключения передач «М» – просто посредством нажатия подрулевого переключателя передач

Функция автоматической перегазовки при переключении на нижние передачи: данный эффект автоматически срабатывает в режимах движения «Спорт», «Спорт+» и «ГОНКА» (только у S-Модели).

Функция ECO Start/Stop автоматически работает в режиме движения «Комфорт»

Функция движения накатом активируется режиме «Индивидуальный»

Ещё больше спортивности: пневмоподвеска с непрерывным регулированием силы амортизации

Серийно применяемая пневматическая подвеска AMG RIDE CONTROL+ благодаря своей специальной настройке, учитывающей специфические качества автомобиля SUV-Класса, и адаптивному регулированию силы амортизации ADS+ (Adaptive Damping System = адаптивная система амортизации) сочетает высокую маневренность и отличную динамику с максимально высоким уровнем тягового усилия и высоким комфортом при повседневной эксплуатации. Характеристика амортизаторов настраивается путём выбора одного из трёх режимов «Комфорт», «Спорт» либо «Спорт+», что позволит почувствовать чёткую разницу между высокой комфортабельностью автомобиля в дальних путешествиях и спортивной динамикой.

Благодаря пневматической регулировке дорожного просвета новое купе GLE 63 4MATIC+ получает постоянный уровень кузова, не зависящий от загрузки. Он также может регулироваться в зависимости от выбранного режима движения либо вручную посредством двухпозиционного переключателя на центральной консоли. В режимах движения AMG DYNAMIC SELECT «Спорт», «Спорт+» и «ГОНКА» (только у S-Модели) уровень кузова снижается. В режиме движения «Комфорт» по достижении скоростного рубежа в 120 км/ч кузов также опускается, а при падении скорости ниже 70 км/ч он вновь поднимается до стандартного уровня. Уменьшение дорожного просвета снижает аэродинамическое сопротивление на высоких скоростях, сокращая тем самым расход топлива. Кроме того, повышается устойчивость автомобиля при движении из-за более низкого расположения центра тяжести. В режимах движения «Грунт/Колея» и «Песок» кузов с целью увеличения дорожного просвета на плохих дорогах приподнимается, а по достижении скорости 70 км/ч он автоматически опускается до стандартного уровня. Данной функцией можно также управлять вручную посредством двухпозиционного переключателя.

Полный привод AMG Performance 4MATIC+ с полностью регулируемым распределением крутящего момента

Этот спортивно ориентированный полный привод стабильно обеспечивает оптимальное соотношение динамики, тягового усилия и экономичности. Сцепление с электромеханическим управлением обеспечивает изменяемую связь между задней осью с постоянным приводом и передней осью. Происходит непрерывный расчёт оптимального распределения крутящего момента – в зависимости от дорожной ситуации или предпочтений водителя. Плавный переход от заднего привода к полному и обратно осуществляется непрерывно, поскольку интеллектуальное управление приводом работает в связке со всей системной архитектурой автомобиля. Наряду с повышением уровня тягового усилия и поперечной динамики, полный привод улучшает также продольную динамику в целях ещё более энергичного разгона. Распределение крутящего момента зависит не только от таких факторов, как скорость движения, величина продольного и поперечного ускорений, угол поворота колёс, но также и от разницы между частотой вращения отдельных колёс и выбранной передачи.

Регулирование системы полного привода осуществляется в зависимости от выбранного режима работы электронной системы стабилизации ESP® с трёхступенчатой программой контроля – от подчёркнуто безопасного до спортивного и затем уже высокодинамичного уровня. Электронная система регулирования тягового усилия 4ETS дополнительно повышает безопасность движения и маневренность, особенно на участках дорог, где сцепление колёс оказывается разным, а также на скользких трассах. Посредством тормозных импульсов она предотвращает пробуксовку колёс на одной стороне автомобиля при старте и разгоне. Одновременно за счёт возникающего при этом эффекта заблокированного дифференциала тяговый момент перераспределяется на небуксующие колёса.

Задний межколёсный дифференциал с электронной блокировкой – для ещё большей динамики

В целях дальнейшего повышения уровня тягового усилия и динамики купе GLE 63 и купе GLE 63 S на серийной основе оборудуются дифференциалом задней оси с электронной блокировкой. Благодаря этому купируется проскальзывание колеса, находящегося на внутренней стороне поворота, что, в свою очередь, обеспечивает оптимальное сцепление с трассой и максимально возможную безопасность движения. Так, за счёт большего тягового усилия водитель сможет разгоняться из поворота раньше и энергичнее. При торможении с высоких скоростей автомобиль лучше сохраняет устойчивость, а блокируемый дифференциал повышает уровень тягового усилия, а значит, и улучшает сцепление колёс с трассой при разгоне с места.

Стабильность в работе: тормозные системы AMG повышенной мощности

С учётом высоких показателей мощности и связанной с ними спортивной динамики новые модели GLE 63 Coupé получают тормозную систему повышенной мощности с большими композитными дисками, где на передней оси применяются 6-поршневые неподвижные скобы и тормозные диски размером 400 х 38 мм, а на задней – 1-поршневые плавающие скобы и тормозные диски размером 370 х 32 мм. S-Модель отличают красные тормозные суппорты, в то время как стандартная версия оборудуется серыми тормозными суппортами.

В качестве опции предлагается тормозная система повышенной мощности с керамическими дисками и окрашенными в бронзовый цвет 6-поршневыми неподвижными скобами на передней оси и 1-поршневыми плавающими скобами – на задней. В отличие от композитных дисков данное решение уменьшает вес автомобиля и вместе с этим – величину неподрессоренных масс. Среди других её преимуществ высокая стабильность работы и устойчивость к снижению эффективности торможения при сильных нагрузках. Кроме того, данная тормозная система выгодно отличается большим эксплуатационным ресурсом и чрезвычайно быстрой реакцией на нажатия педали тормоза.

Изменяемое передаточное отношение и чуткая реакция: спортивное параметрическое рулевое управление AMG

Электромеханическое спортивное параметрическое рулевое управление отличается изменяемым передаточным отношением. Благодаря особому здесь зубчато-реечномому механизму оно впечатляет точной обратной связью. Усилитель рулевого управления работает в соответствии с выбранной настройкой AMG DYNAMICS. Настройка в программах Basic и Advanced ориентирована на комфорт. В программах же Pro и Master настройка нацелена на поддержание спортивного стиля вождения, обеспечивая больше обратной связи от проезжей части.

С присущей AMG индикацией: информационно-развлекательная система MBUX

Инновационная система управления и индикации MBUX, серийно устанавливаемая в купе GLE 63, формирует ещё более тесную связь между автомобилем, водителем и пассажирами. В то же время новейшая версия информационно-развлекательной системы способствует высокой повседневной практичности автомобиля. Вызывающая эмоции индикация, как, например, особо эффектный режим «Суперспорт» с расположенным по центру тахометром и объёмно выглядящими шкалами, придающими прибору визуальную глубину, подчёркивает эксклюзивность автомобиля.

В режиме отображения «Суперспорт» предоставляется масса дополнительной и специфичной для AMG информации, как, например, заимствованное из автоспорта побуждение переключиться на передачу вверх в режиме ручного управления трансмиссией, – так называемый «шифт-лайт» («лампа отсечки», от англ. shiftlight). Кроме того, через меню AMG водитель может выводить на экран дополнительные специализированные индикаторы:

Индикация передачи – с жёлтым символом “М” в случае ручного режима переключения передач

Меню Warm-up («Прогрев») – температура моторного и трансмиссионного масел

Меню Set-Up («Настройки») – настройки AMG DYNAMIC SELECT

Акселерометр – продольные и поперечные силы

Race Timer («Гоночный таймер») – секундомер, время круга и сектора

Параметры двигателя – мощность и крутящий момент, температура моторного и трансмиссионного масел

Новый дизайн графических элементов на мультмедийном дисплее делает остальные автомобильные функции ещё более наглядными, в том числе благодаря анимированному изображению вспомогательных, автомобильных и коммуникационных систем, а также режимов движения. При активации режимов движения AMG DYNAMIC SELECT «Грунт/Колея» и «Песок» на комбинации приборов и мультимедийном дисплее смогут отобразиться для выбора такие специфические для бездорожья настройки, как подъём, уклон и блокировка дифференциалов.

Более высокий уровень комфорта доступен в сочетании с предлагаемым в качестве опции пакетом ENERGIZING Plus. Он включает в себя множество решений уровня «премиум», среди которых мультиконтурные сиденья для водителя и переднего пассажира, подогрев и вентиляция передних сидений, комфорт-пакет функций подогрева, пакет AIR-BALANCE (ароматизация, вкл. характерный для AMG аромат #63, ионизация и очищение воздуха) и шесть программ функции управления комфортом ENERGIZING, а также фитнес-тренер ENERGIZING COACH для интеллектуального предварительного выбора программ функции управления комфортом ENERGIZING, подходящих к ситуации движения и к самочувствию водителя.

Основные характеристики: