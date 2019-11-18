Электрокросовер Ford Mustang Mach-E

Компания Ford официально продемонстрировала свой первый электрокросовер Ford Mustang Mach-E. Многие технические подробности об автомобиле стали известны уже накануне ее дебюта

В США поставки Ford Mustang Mach-E начнутся в конце 2020 года, информирует Российская газета. Но уже сейчас покупатели могут оформить предварительные заказы на модель в ограниченной версии First Edition, стоимость которой составляет 59 900 долларов, а также на версию Premium за 50 600 долларов. Для того, чтобы забронировать автомобиль, нужно внести депозит в размере 500 долларов.

Кроссовер Ford Mustang Mach-E в версии First Edition отличается табличками с указанием специальной серии, красными тормозными суппортами, спортивными педалями с металлическими накладками, отделкой сидений контрастной строчкой и специальной окраской кузова. Модель в версии Premium имеет панорамную стеклянную крышу, электропривод задней двери, подогрев передних сидений, камеру кругового обзора и другое оборудование.

Кроссовер в комплектации Premium будет продаваться с силовой установкой на 255 л.с. В заднеприводном исполнении такой автомобиль сможет преодолеть на одной зарядке 370 км пути. Кроссовер в полноприводой версии сможет проехать на 32 км больше. Доплата за полный привод составит 5000 долларов. Версия модели, оснащенная 282-сильным приводом, рассчитана на 483 км автономного пробега. Она имеет более емкую аккумуляторную батарею.

Кроссовер в 332-сильном исполнении с полным приводом может проехать на одной зарядке до 435 км пути. В линейке Ford Mustang Mach-E будет предлагаться и более дешевая версия Standart за 43 895 долларов, но ее поставки начнутся только в 2021 году. Помимо нее на рынок выйдет и топовая полноприводная версия GT, ее автономный пробег достигает 402 км. Эта “заряженная” модификация кроссовера выйдет в продажу весной 2021 года.

Примечательно, что для Ford Mustang Mach-E автопроизводитель разработал специальную платформу, на которой будут базироваться и другие электрокары марки.