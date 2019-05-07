Škoda публикует первое изображение обновленного Superb

ŠKODA публикует дизайнерский эскиз обновленного SUPERB, который дает первое представление об экстерьере модели. Мировая премьера флагмана марки пройдет в столице Словакии, Братиславе, в рамках Чемпионата мира по хоккею IIHF. Чешский бренд является генеральным спонсором мирового первенства уже 27 лет – с 1993 года. В этом году впервые на арене чемпионата состоится премьера новинки от ŠKODA.
Дизайнерский эскиз нового ŠKODA SUPERB демонстрирует четкие контуры передних фар, а также узнаваемую фирменную решетку радиатора чешского бренда. Впервые на модели SUPERB вместо привычного логотипа марки на задней двери будет размещена надпись ŠKODA заглавными буквами. Флагман SUPERB, история которого началась в 1930-е годы, олицетворяет новейшие разработки бренда в области дизайна, технологий и функциональности. Обновленная модель – это воплощение ценностей ŠKODA и стремления компании предлагать своим клиентам автомобили безупречного качества с просторным салоном и богатым оснащением, обычно доступным только в моделях более высокого класса.
Производство флагмана марки началось в 1934 году на заводе ŠKODA в Млада-Болеславе. В 1947 году SUPERB стал первой моделью, сборка которой началась на новом заводе в чешском городе Квасины. Название SUPERB происходит от латинского слова Superbus, которое переводится как «исключительный», «превосходный» и «выдающийся».
После полувекового перерыва в производстве, в 2001 году был представлен новый SUPERB. Элегантный и технологичный, он вновь стал воплощением ценностей чешского бренда. Современный SUPERB относится уже к третьему поколению модели. Он стал популярным не только в роли семейного автомобиля, но и в качестве комфортной модели бизнес-класса. В апреле 2017 года модель третьего поколения преодолела отметку в один миллион выпущенных автомобилей.
Будучи динамичным, захватывающим и невероятно популярным видом спорта, хоккей имеет давнюю и тесную связь с чешским брендом. Как и велоспорт, он является основным направлением спонсорской стратегии марки. ŠKODA выступает генеральным спонсором Чемпионата мира по хоккею IIHF с 1993 года. В 1992 году компания стала официальным транспортным партнером Чемпионата во время финальных матчей в Праге и Братиславе. Впервые премьера обновленной модели ŠKODA состоится в рамках мирового первенства в столице Словакии.
Чешский бренд уже 27-й год подряд является генеральным спонсором Чемпионата мира по хоккею. Сотрудничество между ŠKODA и Международной федерацией по хоккею является самым продолжительным в истории мировых спортивных состязаний.
ŠKODA поддерживает данную спортивную дисциплину и в России. Так, с 2012 года марка проводит собственный Международный юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA», направленный на популяризацию детского спорта. Кроме того, с 2010 года чешский бренд является официальным партнером Федерации хоккея России и Национальной сборной России по хоккею
C 2014 года www.amsrus.ru