Škoda публикует первое изображение обновленного Superb

Опубликованы первые дизайнерские эскизы обновленной Škoda Superb

ŠKODA публикует дизайнерский эскиз обновленного SUPERB, который дает первое представление об экстерьере модели. Мировая премьера флагмана марки пройдет в столице Словакии, Братиславе, в рамках Чемпионата мира по хоккею IIHF. Чешский бренд является генеральным спонсором мирового первенства уже 27 лет – с 1993 года. В этом году впервые на арене чемпионата состоится премьера новинки от ŠKODA.

Дизайнерский эскиз нового ŠKODA SUPERB демонстрирует четкие контуры передних фар, а также узнаваемую фирменную решетку радиатора чешского бренда. Впервые на модели SUPERB вместо привычного логотипа марки на задней двери будет размещена надпись ŠKODA заглавными буквами. Флагман SUPERB, история которого началась в 1930-е годы, олицетворяет новейшие разработки бренда в области дизайна, технологий и функциональности. Обновленная модель – это воплощение ценностей ŠKODA и стремления компании предлагать своим клиентам автомобили безупречного качества с просторным салоном и богатым оснащением, обычно доступным только в моделях более высокого класса.

Производство флагмана марки началось в 1934 году на заводе ŠKODA в Млада-Болеславе. В 1947 году SUPERB стал первой моделью, сборка которой началась на новом заводе в чешском городе Квасины. Название SUPERB происходит от латинского слова Superbus, которое переводится как «исключительный», «превосходный» и «выдающийся».

После полувекового перерыва в производстве, в 2001 году был представлен новый SUPERB. Элегантный и технологичный, он вновь стал воплощением ценностей чешского бренда. Современный SUPERB относится уже к третьему поколению модели. Он стал популярным не только в роли семейного автомобиля, но и в качестве комфортной модели бизнес-класса. В апреле 2017 года модель третьего поколения преодолела отметку в один миллион выпущенных автомобилей.

Будучи динамичным, захватывающим и невероятно популярным видом спорта, хоккей имеет давнюю и тесную связь с чешским брендом. Как и велоспорт, он является основным направлением спонсорской стратегии марки. ŠKODA выступает генеральным спонсором Чемпионата мира по хоккею IIHF с 1993 года. В 1992 году компания стала официальным транспортным партнером Чемпионата во время финальных матчей в Праге и Братиславе. Впервые премьера обновленной модели ŠKODA состоится в рамках мирового первенства в столице Словакии.

Чешский бренд уже 27-й год подряд является генеральным спонсором Чемпионата мира по хоккею. Сотрудничество между ŠKODA и Международной федерацией по хоккею является самым продолжительным в истории мировых спортивных состязаний.

ŠKODA поддерживает данную спортивную дисциплину и в России. Так, с 2012 года марка проводит собственный Международный юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA», направленный на популяризацию детского спорта. Кроме того, с 2010 года чешский бренд является официальным партнером Федерации хоккея России и Национальной сборной России по хоккею