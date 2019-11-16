Опубликован новый законопроект о карпулинге

Законопроект можно найти на портале нормативных правовых актов

Минтранс определил условия карпулинга (или, по-другому, райдшеринга), то есть поездок на легковых автомобилях с попутчиками, организованных через онлайн-сервисы, при которых пассажиры возмещают водителю часть затрат.

Теперь в рамках карпулинга количество поездок одного водителя не должно превышать: при путешествиях на расстояние до 100 км — двух поездок в сутки; на расстояние от 100 км до 500 км — одной поездки в течение суток; на расстояние свыше 500 км — одной поездки в течение трех суток, отмечается в проекте. При этом максимальное количество пассажиров не должно превышать четырех. Оплачивать услуги можно только в безналичной форме.

В первой версии законопроекта Минтранс предлагал ограничить число пассажиров при карпулинге пятью, а число рейсов — двумя в сутки без дифференциации по расстоянию. Минэкономики, Минкомсвязь, ФАС, МВД и ФСБ «высказали ряд замечаний, в том числе диаметрально противоположного характера», и только Минфин согласовал проект без замечаний, сообщает Коммерсантъ.