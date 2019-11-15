В Канаде Tesla без водителя, ехала по встречной полосе

На парковке в канадском Ричмонде засняли Tesla без водителя, ехавшую по встречной полосе. Машина выезжала с парковки у торгового центра, но была не на той стороны дороги. Об этом сообщило издание CBC

Судя по всему, владелец машины активировал функцию Smart Summon, которая позволяет Tesla выехать с парковки и самостоятельно доехать до водителя, если он находится в радиусе 60 метров.

Как отметило издание, в Британской Колумбии пока не определилились со статусом автономного вождения. Согласно заявлению местного Министерства транспорта и инфраструктуры машины без водителей запрещены на дорогах провинции и на них не распространяется страховка.

В Tesla пояснили, что ответственность за травмы при использовании Smart Summon лежит на владельцах машин. Согласно примечанию к обновлению ПО машин, водители должны следить за Tesla при «призыве», так как она «не может распознать все препятствия», информирует TJournal.

Tesla запустила Smart Summon в сентябре 2019 года. Владельцы машин почти сразу начали злоупотреблять функцией, пытаясь заставить машину переехать самих себя и нарушить правила.