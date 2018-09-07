Mercedes-Benz на «Новой волне 2018»

В городе Сочи состоялось официальное открытие международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна 2018», который является стартовой площадкой для музыкальных талантов

В этом году в фестивале примут участие 15 финалистов из 10 стран мира.

Марка Mercedes-Benz по доброй традиции выступила транспортным партнером «Новой волны»: для комфортного и безопасного перемещения по городу звезд эстрады и гостей будут предоставлены 58 автомобилей, в числе которых представительские Mercedes-Maybach S-Класса, бизнес-седаны E-Класса, а также автомобили GLS и V-Класса.

Гости мероприятия также смогли оценить экспозиционную модель Mercedes-AMG G 63, выбор которой неслучаен. Именно на Красной Поляне города Сочи в июле 2018 года была открыта тестовая трасса для испытаний нового G-Класса под названием «Гора Легенд» – первая и единственная внедорожная трасса Mercedes-Benz в России.

«Новая волна» — это конкурс, который способствует развитию современной музыкальной поп-культуры. С 2002 по 2014 гг. мероприятие ежегодно проходило в Юрмале, а в 2015 г. переехало в Сочи. В состав жюри конкурса ежегодно входят самые популярные артисты и музыканты России и других стран мира.