Maserati представит специальную версию GranTurismo Zéda

Выход новой модели совпадает с объявлением компании о развитии инноваций в своих продуктах – одновременно с началом модернизации завода на Viale Ciro Menotti

Maserati представила памятную модель, готовую к мировому турне в предвкушении выхода нового GranTurismo. Эта уникальная модель имеет футуристические оттенки кузова, разработанными Centro Stile Maserati (Центр стиля Maserati). При движении взгляда от задней части автомобиля к передней поверхности cиний цвет автомобиля трансформируется, становясь более энергичным и “электрифицированным”в средней его части.

С завершением производства Maserati GranTurismo и GranCabrio стартует новый путь для завода в Модене. Сейчас уже начаты работы по модернизации производственной линии в рамках полной реновации, в результате которой мощности будут перепрофилированы на выпуск новой суперспортивной модели, автомобиля с высокими динамическими характеристиками и передовыми технологиями, премьера которого запланирована на 2020 год.

Параллельно начались работы по созданию абсолютно нового для данного завода покрасочного цеха, оснащенного инновационными технологиями с низким воздействием на окружающую среду и спланированного особым образом, чтобы клиенты могли лично наблюдать за процессом окраски своих автомобилей.

Maserati GranTurismo представляет собой самое яркое воплощение характера GT от марки с трезубцем благодаря харизматичному 4,7-литровому двигателю V8 от Ferrari, который развивает 460 л.с. при 7000 об/мин и 520 Нм максимального крутящего момента при 4750 об/мин. С 2007 года по сегодняшний день GranTurismo и GranCabrio достигли бесчисленных успехов; по всему миру было продано более 40 000 этих культовых автомобилей, в том числе 28 805 GranTurismo и 11 715 GranCabrio.