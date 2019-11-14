Дилерские центры Subaru начали прием заказов на кроссовер Subaru Forester 2020

Subaru Forester 2020 модельного года по-прежнему остается высокотехнологичным, современным и безопасным автомобилем японской сборки

От системы полного привода и до современного комплекса помощи водителю EyeSight – все в Subaru Forester создано для того, чтобы водитель и его пассажиры чувствовали себя уверенно и комфортно. Первоклассные материалы отделки и высокий уровень оснащения способны дарить хорошее настроение даже в самых длительных поездках.

В новом модельном году были внесены некоторые изменения во внешности автомобиля. Кроме того, помимо уже привычной цветовой палитры кузова, автомобиль доступен в новом цвете «Темно-серый металлик» (Magnetite Gray Metallic).

В комплектациях ELEGANCE ES и ELEGANCE+ ES появились новые колёсные диски диаметром 18 дюймов в дизайне 10 спиц. А 17-дюймовые диски в комплектации STANDARD теперь точно такие же, как и в более дорогих комплектациях COMFORT и ELEGANCE. Поэтому даже в начальной комплектации, Subaru Forester теперь выглядит элегантно и солидно.

Минимальная цена на Subaru Forester 2020 модельного года составит 2 059 000 рублей за автомобиль в комплектации STANDARD. В самой дорогой комплектации PREMIUM ES автомобиль стоит 2 659 900 рублей. Салоны официальных дилеров Subaru предлагают специальные предложения по трейд-ин, а так же специальные ставки по кредитам и страхованию.