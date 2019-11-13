В России стартуют продажи обновленного престижного внедорожника Lexus GX 460

С ноября 2019 года все официальные дилерские центры Лексус на территории РФ и Республики Беларусь начинают продажи обновленного престижного внедорожника Lexus GX 460

Lexus GX 460 получил обновленный дизайн еще сильнее подчеркивающий внедорожный характер модели

На обновленном Lexus GX 460 предлагаются новые внедорожные решения, в том числе селектор режимов работы систем помощи при движении по бездорожью Multi-Terrain Select. Безопасность повысилась благодаря комплексу систем активной безопасности Lexus Safety System+

Обновленный Lexus GX 460 доступен в России в четырех комплектациях по цене от 4 565 000 рублей до 5 061 000 рублей

Для покупателей обновленного GX 460 предоставляется специальная сервисная программа «3 года все под контролем»: 3 года использования сервиса «Помощь на дороге», 3 года гарантии на автомобиль, а также 3 технических обслуживания в рамках программы «Пакетное ТО»

Для удобства клиентов в специальном разделе на сайте бренда размещена более подробная информация об обновленном внедорожнике, доступны для скачивания прайс-лист и брошюра о модели

С ноября 2019 года все официальные дилерские центры Лексус на территории РФ и Республики Беларусь начинают продажи обновленного престижного внедорожника Lexus GX 460. Автомобиль доступен в четырех комплектациях: Executive 5 (4 565 000 рублей), Executive Sport 5 (4 672 000 рублей), Premium (4 969 000 рублей) и Premium Sport (5 061 000 рублей)

Lexus GX 460 получил обновленный дизайн и новейшие технологии, еще сильнее подчеркивающие внедорожный характер модели. В центре города и на загородной трассе владельцы оценят высокий уровень комфорта обновленного Lexus GX 460. Для того, чтобы поездка по пересеченной местности прошла без труда внедорожник обладает всем необходимым: рамная конструкция кузова, система постоянного полного привода, двухступенчатая раздаточная коробка с понижающей передачей, система поддержания постоянной скорости на бездорожье Crawl Control, а также селектор режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Select).

Автомобиль оснащен 4,6-литровым 296-сильным двигателем V8, развивающим максимальный крутящий момент 438 Н·м. Помимо этого обеспечена возможность буксировки прицепа массой до 2500 кг с системой контроля раскачки прицепа, что позволяет превратить этот престижный внедорожник в идеальный тягач для яхты.

Lexus GX 460 сконструирован таким образом, чтобы современные водители передвигались с комфортом и в безопасности независимо от того, куда их позовет дух приключений. Безопасность клиентов Lexus ставит на первое место, и этой цели также служит комплекс высокотехнологичных систем активной безопасности Lexus Safety System+, которым оснащается обновленный GX.

Экстерьер престижного внедорожника стал еще более мощным и одновременно утонченным в соответствии с языком дизайна Lexus. Форму фирменной веретенообразной решетки радиатора подчеркивают новые трехлучевые светодиодные фары головного света, устанавливаемые на автомобиль во всех комплектациях.

В отделке интерьера Lexus GX 460 применяется полуанилиновая кожа и декоративные вставки из черного дерева с лазерной гравировкой. В список опций входит многофункциональное рулевое колесо с обогревом, вставками из дерева и кожаной отделкой, которое собирается вручную с использованием тщательно подобранных материалов. Для максимального уюта в темное время суток предусмотрена амбиентная светодиодная подсветка.

Список опций, доступных для Lexus GX 460, пополнился новыми высокотехнологичными решениями, среди которых 4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Monitor). Основной экран мультимедийной системы настраивается водителем и может отображать одновременно до трех секций. Для обновленного GX доступна аудиосистема премиум-класса Mark Levinson с 17 динамиками, обеспечивающая качество звучания, способное доставить истинное наслаждение даже самым требовательным меломанам.

Цветовая палитра обновленного Lexus GX 460 состоит из восьми оттенков: белый перламутр, серый металлик, черный металлик, гранатовый металлик, бронзовый металлик, синий металлик, светло-серый металлик, черный неметаллик. Для салона предусмотрены четыре варианта цветовых решений: черный, бежевый, темно-красный и серо-коричневый.

3 года все под контролем

Японская сборка обеспечивает всем моделям Lexus непревзойденный уровень качества. Однако, заботясь об удобстве клиентов, Lexus дополнительно предлагает для обновленного GX 460 специальную сервисную программу «3 года все под контролем», благодаря которой покупатель престижного внедорожника в течение трех лет будет полностью избавлен от забот, связанных с владением автомобилем. В стоимость покупки, независимо от комплектации, уже включены 3 года использования сервиса «Помощь на дороге», 3 года гарантии на автомобиль, 3 технических обслуживания в рамках программы «Пакетное ТО », состоящее из трех очередных регламентных ТО (10, 20 и 30 тысяч километров), с учетом всех утвержденных заводом-изготовителем сервисных работ и замен необходимых запчастей и технических жидкостей, которые включены в цену нового автомобиля.

Программа действует в течение 36 месяцев, начиная со дня гарантийной регистрации на автомобиль, или до достижения автомобилем пробега 30 000 км в зависимости от того, что наступит ранее.

Дополнительная информация, прайс-лист и брошюра о модели

Клиенты могут получить дополнительную информацию об обновленном престижном внедорожнике Lexus GX 460, комплектациях, программе «3 года все под контролем», и других программах Lexus, а также скачать прайс-лист и брошюру в специальном разделе на сайте бренда.