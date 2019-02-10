Московских водителей ждет новый штраф

С 1 марта вступает в силу штраф за выезд на занятый перекресток и остановку на «вафельной» разметке

Штраф будет автоматически выписываться водителям, неподвижно стоящим на разметке более пяти секунд. Какой сигнал светофора при этом горит — будет неважно. Штраф за данное нарушение составит 1000 рублей.

«Мера позволит существенно улучшить движение на особо загруженных перекрестках — снизить транспортные задержки в часы пик на 15—20%», — пояснили в московском Центре организации дорожного движения.

Автор уточняет, что вафельная разметка нанесена в 103 местах в Москве, «где есть проблема „запирания“ перекрестков».