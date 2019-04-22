В 2020 году немецкий стартап Sono начнет массовый выпуск доступных электрокаров

Sono Motors начнет выпуск автомобилей на солнечных батареях на бывшем предприятии фирмы Saab в шведском Тролльхеттане

Немецкий стартап Sono Motors совместно со шведско-китайским консорциумом NEVS будет выпускать автомобили на солнечных батареях на бывшем предприятии фирмы Saab в шведском Тролльхеттане. Об этом сообщает Automotive News.

Производство компактного электрического хэтчбека Sion начнется в следующем году. Каждый год на предприятии планируется выпускать до 43 тыс. автомобилей. Всего за восемь лет должно быть выпущено 260 тыс. машин.

Первый прототип Sono Sion был представлен в 2017 году. На крыше новинки установлена панель с 330 фотоэлектрическими элементами. Для защиты от погодных и прочих внешних условий на панель нанесено специальное покрытие на основе поликарбоната. По словам разработчиков, при солнечной погоде фотоэлементы способны накапливать энергию, которой хватит на дополнительные 34 км пути. Общий запас хода составит 250 километров.

Стоимость Sono Sion составит 25,5 тыс. евро. На данный момент немцы уже получили около 10 тыс. заказов на автомобили. При этом аккумуляторы к электрокару будут продаваться отдельно или предлагаться в лизинг. По такой же схеме действует компания Renault со своим электрокаром Zoe.

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