Итоги продаж Great Wall Motors за 2019 год

Четвертый год подряд глобальный объем продаж GWM превышает 1 миллион автомобилей в год

В 2019 году концерн Great Wall Motors продал в общей сложности 1 060 298 автомобилей, рост относительно предыдущего года составил 0,69%. Еще больше впечатляют темпы роста экспорта — 38,68% в сравнении с показателем 2018 года: 65 175 автомобилей GWM были реализованы за пределами Китая.

Своим успехом в реализации стратегии глобализации компания GWM во многом обязана бренду HAVAL, который с 2009 года является лидером рынка SUV в Китае — крупнейшего автомобильного рынка в мире. В 2019 году по всему миру было продано 769 454 автомобилей HAVAL, в том числе 386 405 H6 и 140 770 интеллектуальных кроссоверов F7, продажи которых резко подскочили, после того как первый F7 сошел с конвейера нового завода HAVAL в Тульской области.

Для сравнения, под премиальным брендом WEY GWM реализовала 100 043 автомобиля, под брендом электрокаров ORA продала — 38 865.

К настоящему моменту совокупный объем продаж кроссоверов HAVAL достиг 5,8 миллиона единиц. На сегодняшний день это самый продаваемый бренд в портфеле GWM.