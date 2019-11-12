Jaguar Land Rover расширяет условия программы автомобилей с пробегом Approved

Программа Jaguar Land Rover по продаже сертифицированных автомобилей с пробегом отмечает в 2019 году свое 10-летие

За эти годы в рамках программы было реализовано 18 047 сертифицированных автомобилей Jaguar и Land Rover с пробегом. В честь этой знаменательной даты компания приняла решение расширить входные условия программы.

Ранее в рамках программы Jaguar Land Rover Approved клиенты получали возможность приобрести автомобили Jaguar и Land Rover возрастом не более 5 лет и с пробегом не более 120 000 км. Теперь максимальный возраст автомобиля, сертифицированного по программе Approved, составляет 7 лет, а допустимый пробег увеличен до 150 000 км.

Помимо этого, клиенты Jaguar Land Rover получают возможность в любое время получить услугу «Защита от поломок» от компании «Ингосстрах». Приобретая услугу в ходе визита в официальный дилерский центр Jaguar Land Rover, клиент получает возможность обезопасить свой автомобиль от возможных поломок на срок до 2 лет. В программе могут участвовать автомобили возрастом не более 7 лет и с пробегом не выше 150 000 км.

Каждый автомобиль-участник программы Approved проходит несколько этапов всесторонней диагностики по 165 пунктам. Специалисты официальных дилерских центров Jaguar Land Rover принимают во внимание все, с чем может столкнуться будущий владелец в ходе эксплуатации. Осмотр автомобиля проводит сертифицированный механик, а все выявленные недостатки устраняются с использованием исключительно оригинальных запасных частей. Автомобили подвергаются проверке на юридическую чистоту и тщательному анализу сервисной истории на предмет прохождения планового технического обслуживания согласно рекомендованному производителем графику.

Изменения входных условий программы Approved позволят компании Jaguar Land Rover расширить предложение сертифицированных автомобилей с пробегом для клиентов. При этом качество подготовки автомобилей останется на максимально высоком уровне, соответствующем строжайшим требованиям компании.