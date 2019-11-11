В Москве установлено около 120 новых дорожных камер

«С начала года реализовано более 400 мероприятий в местах повышенной аварийности. Для ликвидации опасных участков устанавливают новые светофоры, дорожные знаки, комплексы фотовидеофиксации, а также проектируют островки безопасности, изменяют скоростной режим», — рассказывают в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.
ЦОДД и ГИБДД регулярно анализируют статистику аварийности в городе и разрабатывают планы по работе на самых опасных участках. Основной причиной происшествий оказываются нарушения правил дорожного движения. Так, в этом году была изменена разметка на 63 подобных участках? и скорректирован режим работы 63 светофоров.
Кака сообщает источник, благодаря проведенным мероприятиям за 9 месяцев количество ДТП сократилось на 118 случаев по сравнению с 2018 годом. Уменьшилось и количество погибших.
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