В Москве установлено около 120 новых дорожных камер

В Москве установлено около 120 новых дорожных камер
Ноябрь 11 20:31 2019

Установка комплексов фотовидеофиксации входит в число 400 проведённых мероприятий по снижению аварийности на дорогах.

«С начала года реализовано более 400 мероприятий в местах повышенной аварийности. Для ликвидации опасных участков устанавливают новые светофоры, дорожные знаки, комплексы фотовидеофиксации, а также проектируют островки безопасности, изменяют скоростной режим», — рассказывают в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

ЦОДД и ГИБДД регулярно анализируют статистику аварийности в городе и разрабатывают планы по работе на самых опасных участках. Основной причиной происшествий оказываются нарушения правил дорожного движения. Так, в этом году была изменена разметка на 63 подобных участках? и скорректирован режим работы 63 светофоров.

Кака сообщает источник, благодаря проведенным мероприятиям за 9 месяцев количество ДТП сократилось на 118 случаев по сравнению с 2018 годом. Уменьшилось и количество погибших.

На тему:

  Article "tagged" as:
ГИБДДдорожные камерыМосква
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Рейтинг самых надежных автомобилей

Рейтинг самых надежных автомобилей 3

В каких регионах России самые низкие и самые высокие транспортные налоги

В каких регионах России самые низкие и самые высокие транспортные налоги 1

Рассекречен минивэн “Арсенал”

Рассекречен минивэн “Арсенал” 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.