В Москве установлено около 120 новых дорожных камер

Установка комплексов фотовидеофиксации входит в число 400 проведённых мероприятий по снижению аварийности на дорогах.

«С начала года реализовано более 400 мероприятий в местах повышенной аварийности. Для ликвидации опасных участков устанавливают новые светофоры, дорожные знаки, комплексы фотовидеофиксации, а также проектируют островки безопасности, изменяют скоростной режим», — рассказывают в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

ЦОДД и ГИБДД регулярно анализируют статистику аварийности в городе и разрабатывают планы по работе на самых опасных участках. Основной причиной происшествий оказываются нарушения правил дорожного движения. Так, в этом году была изменена разметка на 63 подобных участках? и скорректирован режим работы 63 светофоров.

Кака сообщает источник, благодаря проведенным мероприятиям за 9 месяцев количество ДТП сократилось на 118 случаев по сравнению с 2018 годом. Уменьшилось и количество погибших.