Транспортный налог могут повысить

Транспортный налог могут повысить
Ноябрь 11 21:11 2019

Счетная палата выступила с предложением ввести новую систему расчета транспортного налога

Согласно предложению счетной палаты, правительству необходимо регулярно дополнять список автомобилей, попадающих под налог на роскошь. А вот в новых поправках говорится, что повышающий коэффициент нужно увязать не со стоимостью автомобиля, а от мощности и иных неотъемлемых характеристик. В этом случае в перечень попадет больше машин и доходы бюджета увеличатся.

Напомним, что издание «SpeedMe» уже писало о вступлении в силу с 1 ноября изменений в Федеральный закон, касающиеся транспортного налога. Одним из главных новшеств Федерального закона стало освобождение владельцев транспортных средств, находящихся в розыске в связи с их угоном (кражей), от уплаты налога. Это относится в том числе к автомобилям, розыск которых прекращен. Освобождение

Также, начиная с налогового периода 2020 года отменена обязанность по представлению налоговых деклараций по транспортному налогу. Для решения перечисленных задач законом регламентирован механизм взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками. Так, ФНС направляет по месту регистрации транспортного средства юр. лиц уведомление о начисление налога.

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Счетная палатаТранспортный налог
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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