Отца Мары Багдасарян лишили российского гражданства Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Давид Кемулария, адвокат осуждённой за многочисленные нарушения правил дорожного движения Мары Багдасарян, сообщил, что её отца, Эльмара Багдасаряна, лишили российского гражданства, сообщает «РИА Новости»

«Вы считаетесь не приобретшим гражданство Российской Федерации в установленном законом порядке. Паспорта гражданина Российской Федерации считаются выданными в нарушение установленного порядка», — говорится в результатах проверки столичного главка МВД, поступивших отцу Багдасарян.

По информации от «RT на русском», МВД предлагает ему получить разрешение на временное проживание в России, далее вид на жительство и затем обратиться с заявлением о приёме в гражданство.

Кемулария заявил, что решение МВД будет оспариваться в суде. По его словам, Эльмар Багдасарян жил в России до 1991 года и автоматически получил российский паспорт.

Мара Багдасарян была одной из участниц резонансных «гонок на Gelandewagen». После этого её многократно задерживали за иные нарушения правил дорожного движения. В начале 2017 года её бессрочно лишили водительских прав, однако она продолжала ездить без них.

В ноябре 2017 Давид Кемулария заявлял, что его подзащитная в очередной раз без прав «села за руль, чтобы показать, что происходит, привлечь внимание к этому беспределу».