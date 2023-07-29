Ford планирует представить новую модель F-150 на автосалоне в Детройте в сентябре Ford F-150 Rattler

На данный момент до тех пор, пока полностью электрический Model-e не станет прибыльным, основной бизнес Ford – производство коммерческих грузовиков.

Ford планирует расширить свой бизнес с электромобилями, представив больше моделей в стиле Mustang Mach-e и F-150 Lightning – уникальные, нишевые модели, а не массовые автомобили.

“Я так рад, что мы не сделали ставку на двухрядные кроссоверы (EV), как это сделали многие”, – сказал Фарли.

Ford представит свой следующий F-150 и F-150 hybrid на Североамериканском международном автосалоне в Детройте в сентябре этого года, сообщил генеральный директор Ford Motor company Джим Фарли аналитикам Уолл-стрит во время отчета автопроизводителя о доходах за второй квартал. Дебюты состоятся через год после того, как был представлен Mustang седьмого поколения.

F-150 и Mustang являются частью Ford Blue, «унаследованного» подразделения трехуровневых бизнес-подразделений компании, в которое входят внедорожники и все, что осталось от подразделения Lincoln — пассажирские автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Прибыль Ford Blue до вычета налогов на прибыль (EBIT) оказалась на порядок ниже, чем у подразделения Ford Pro, в которое входят фургоны Transit и коммерческие грузовики Super Duty серии F.

Во втором квартале прибыль EBIT Pro составила 2,4 миллиарда долларов, что на 22% больше, чем в прошлом году, при доходе в 15,6 миллиарда долларов, в то время как прибыль EBIT Blue составила 2,3 миллиарда долларов, что на 5% больше, при доходе в 25 миллиардов долларов.

В целом за первое полугодие EBIT Blue составил 4,9 миллиарда долларов при доходе в 50,1 миллиарда долларов, тогда как EBIT Pro составил 3,8 миллиарда долларов при доходе в 28,8 миллиарда долларов.

На данный момент, до тех пор, пока полностью электрический Model-e не станет прибыльным, основной бизнес Ford – производство коммерческих грузовиков. Фарли приписывает успех Ford Pro его оплачиваемым цифровым подписным услугам, вдохновленным Tesla, что способствовало росту прибыли Pro. Компания продала около 550 000 таких платных подписок, причем транспортные средства Pro составляют 80% от общего числа.

“Мы никогда не думали, что доля гибридов Maverick составит 60%”, – генеральный директор Ford Motor company Джим Фарли

План Ford – расширить свой бизнес с пассажирскими электромобилями, представив больше моделей в стиле Mustang Mach-e и F-150 Lightning – уникальные, нишевые модели, а не массовые автомобили.

“Я так рад, что мы не делали ставку на кроссоверы с двумя рядами сидений (электромобили), как это сделали многие”, – генеральный директор Ford Motor company Джим Фарли

Во втором квартале Model-e понес убытки в размере 1,08 миллиарда долларов, что привело к потере 1,8 миллиарда долларов за первое полугодие. Компания теперь ожидает потерь в размере 4,5 миллиарда долларов на своем электромобильном отделении за весь год, что превышает предупреждение о потере в 3 миллиарда долларов с начала 2023 года. Хорошая новость в том, что Ford ожидает, что Pro и Blue покроют эту разницу. Компания повысила свои прогнозы на год на 2 миллиарда долларов, до диапазона 11–12 миллиардов долларов, что соответствует повышению ожиданий General Motors на этой неделе.

Ford продал 34 000 электромобилей Model-e во втором квартале, в сравнении с 365 000 грузовиков Pro и 720 000 моделей Blue. Недавнее снижение цены на F-150 Lightning на 10 000 долларов не связано с необходимостью стимулировать спрос, как заявил Фарли, но является следствием динамической ценовой политики в сфере электромобилей. Он отметил, что Ford произвел всего 24 000 электромобилей в первом квартале, но увеличит эту цифру до 100 000 электромобилей в четвертом квартале, и достигнет годового объема в 600 000 единиц в следующем году.

Несмотря на ожидания значительно улучшить прибыльность от своей предстоящей архитектуры второго поколения электромобилей и, тем более, от третьего поколения, гибридные силовые установки останутся важной частью технологии чистых автомобилей Ford.