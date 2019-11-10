Haval F7x подарили фонду «Страна футбола»

Haval F7x подарили фонду «Страна футбола»
Ноябрь 10 14:11 2019

HAVAL подарил фонду в поддержку детско-юношеского футбола «Страна футбола» инновационный купе-кроссовер HAVAL F7x

В ноябре в рамках мероприятия «Друзья Большого спорта» Генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Чэн Сяогуан вручил ключи от нового купе-кроссовера HAVAL F7x председателю фонда «Страна футбола» Вячеславу Голубину.

HAVAL разделяет ценности фонда «Страна футбола», который уже на протяжении года помогает талантливым детям и молодым футболистам начать свой путь в спорте. В числе основных направлений деятельности фонда — популяризация здорового образа жизни и активного отдыха, развитие детско-юношеского спорта, системы подготовки детских тренеров и наставнической деятельности, поддержка паралимпийского спорта и адаптивной физической культуры для людей с ограниченными возможностями.

HAVAL понимает, как важно для юных игроков получить помощь в самом начале пути и увидеть всю широту своих возможностей. Сотрудничество с фондом «Страна футбола» стало логическим продолжением реализации стратегии HAVAL в России, успешность которой бренд определяет не только коммерческими результатами, но и тем, какую пользу приносит людям.Haval разделяет ценности фонда «Страна футбола» и поддерживает юных спортсменов

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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