В России запущен проект по установке на автомобили алкозамков

Устройство уже прошло успешное тестирование и вскоре будет применяться крупными российскими компаниями.

Проект проводит Лаборатория Умного Вождения совместно с производителем алкозамков ALCOLOCK. В его рамках будет реализована интеграция телематического устройства «Элемент» и алкозамка. При помощи такой технологии компании смогут контролировать состояние своих сотрудников при выходе на работу и в процессе поездки.

Механика работы алкозамка проста – перед запуском автомобиля водитель должен будет пройти проверку через алкотестер. Если концентрация паров этилового спирта будет превышать норму, то система заблокирует двигатель. Кроме того, проверка может происходить и случайным образом в течение поездки от защиты подмены водителя, например.

«В Европе подобные технологии уже показали успешные результаты, а для России такой масштабный проект станет первым. Мы уверены, что появление алкозамка значительно повысит безопасность на дорогах и позволит крупным компаниям избежать финансовых и имиджевых потерь. При этом, мы видим большие перспективы использования алкозамка. Например, это будет полезно для такси, каршерингов и других сервисов городского транспорта», – рассказал Михаил Анохин, генеральный директор Лаборатории Умного Вождения.

Информация о дозе алкоголя в крови у человека поступают в систему «Элемент», анализируются и только в случае признания системой водителя трезвым двигатель станет доступным для запуска. Результаты теста со временем и координатами автомобилиста передаются на сервер Лаборатории Умного Вождения. После чего они в виде отчёта отправляются компании, к которой прикреплён сотрудник.