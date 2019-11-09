Презентация нового автомобиля Geely Icon

На дизайнерском семинаре в городе Нанкин состоялась официальная презентация нового автомобиля Geely Icon – второго кроссовера Geely, построенного на платформе BMA (B-segment Modular Architecture), разработанной Geely совместно с Volvo. Сохранив основные черты концепта, который представили на международном автосалоне в Пекине в 2018 году, Geely Icon демонстрирует усовершенствованную дизайнерскую концепцию Geely «Расширяющаяся Вселенная»

Созданный в духе своего времени, Geely Icon отходит от традиционного внедорожного дизайна и воплощает более минималистичные и четкие формы. Над дизайном компактного кроссовера Icon работали специалисты из разных дизайнерских студий Geely по всему миру: экстерьер спроектирован в Барселоне, интерьер – в Калифорнии, а финальные работы проведены в Шанхайской студии.

Кузов серийного Geely Icon сохранил отчетливую блочную структуру концепт-кара. Кроме того, у серийного Icon также осталась горизонтальная решетка радиатора прямоугольной формы, фары в форме петли бесконечности и тонкие светодиодные дневные ходовые огни. Боковой профиль со скрытыми выдвижными дверными ручками и зеркалами заднего вида со встроенными поворотниками усиливает впечатление от автомобиля, выполненного в стиле хай-тек. В задних фонарях прямоугольной формы также прослеживается мотив бесконечности.

Интерьер также выполнен в минималистичном дизайне. Благодаря этому в автомобиле появилось больше свободного пространства. На торпедо Geely Icon располагаются два больших экрана – панель приборов и центральная информационно-развлекательная консоль. С помощью этих интерактивных экранов пользователи могут взаимодействовать с транспортным средством и подключаться к остальному миру через интеллектуальную экосистему GKUI.

Icon – это идол, представитель эпохи, а также значок приложения в цифровых устройствах одновременно. Выбор названия Icon для этой модели показывает уверенность Geely в своем авангардном дизайне и технологиях как символе времени. Geely Icon открывает новую эру интеллектуальной мобильности для поколения пользователей, которое требует высокотехнологичных и вдохновляющих на большее автомобилей.