Презентация нового автомобиля Geely Icon

Созданный в духе своего времени, Geely Icon отходит от традиционного внедорожного дизайна и воплощает более минималистичные и четкие формы. Над дизайном компактного кроссовера Icon работали специалисты из разных дизайнерских студий Geely по всему миру: экстерьер спроектирован в Барселоне, интерьер – в Калифорнии, а финальные работы проведены в Шанхайской студии.
Кузов серийного Geely Icon сохранил отчетливую блочную структуру концепт-кара. Кроме того, у серийного Icon также осталась горизонтальная решетка радиатора прямоугольной формы, фары в форме петли бесконечности и тонкие светодиодные дневные ходовые огни. Боковой профиль со скрытыми выдвижными дверными ручками и зеркалами заднего вида со встроенными поворотниками усиливает впечатление от автомобиля, выполненного в стиле хай-тек. В задних фонарях прямоугольной формы также прослеживается мотив бесконечности.
Интерьер также выполнен в минималистичном дизайне. Благодаря этому в автомобиле появилось больше свободного пространства. На торпедо Geely Icon располагаются два больших экрана – панель приборов и центральная информационно-развлекательная консоль. С помощью этих интерактивных экранов пользователи могут взаимодействовать с транспортным средством и подключаться к остальному миру через интеллектуальную экосистему GKUI.
Icon – это идол, представитель эпохи, а также значок приложения в цифровых устройствах одновременно. Выбор названия Icon для этой модели показывает уверенность Geely в своем авангардном дизайне и технологиях как символе времени. Geely Icon открывает новую эру интеллектуальной мобильности для поколения пользователей, которое требует высокотехнологичных и вдохновляющих на большее автомобилей.
C 2014 года www.amsrus.ru
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