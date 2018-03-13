Прощай дизель, здравствуй этанол! 20

Scania готова к переходу на этанол.

Увеличение производства этанола для нужд мировой транспортной системы может стать существенным фактором в снижении выбросов углекислого газа на планете. У Scania уже есть экологичные решения, готовые возглавить переход на возобновляемое топливо.

Этанол уже давно считается самым перспективным видом биотоплива для тяжелой техники. Его производство налажено лучше всего, и предполагается, что при должном развитии соответствующей инфраструктуры этанол способен со временем полностью заменить нефть.

«Это уже не новый вид топлива, этанол хорошо распространен, — говорит Урбан Вестльюнг (Urban Wästljung), старший советник по вопросам государственной политики и экологичного развития компании Scania. — В отрасли известны методы эффективного управления производством этанола. Конечно, это топливо в целом дороже нефти, но в то же время у него большой потенциал снижения CO2 как с точки зрения эффективности, так и с точки зрения экономичности».

Уже более 30 лет Scania строит автомобили, способные работать на этаноле. «Scania обладает технологией, позволяющей использовать этанол ED95 в смеси с топливной присадкой в дизельном двигателе», — рассказывает г-н Вестльюнг.

Власти Парижа запретят использование дизельного топлива.

Снижение влияния на окружающую среду становится ведущим принципом моделей ведения бизнеса, и этанол, по всей видимости, будет одним из самых востребованных источников энергии. Так, власти Парижа к 2020 году введут запрет на использование дизельного топлива в городе.

Самым экономически выгодным сырьем для производства этанола является сахарный тростник, а его крупнейшим производителем — Бразилия, которая считается первой в мире страной с экологически рациональной экономикой на основе биотоплива. Интерес для промышленности также представляет остаточный материал от производства сахарного тростника.

Еще в 1976 году бразильское правительство ввело требование, обязующее транспортных операторов использовать смеси безводного этанола с бензином. На сегодняшний день в этой стране нет легковых автомобилей, работающих на чистом бензине.

«Сахарный тростник — более рентабельное сырье для производства этанола, чем кукуруза, которая главным образом выращивается для этаноловой промышленности США. Кроме того, этанол на основе тростника обуславливает только 14 % выбросов диоксида углерода топлива», — говорит Аманда Десуза (Amanda DeSouza), научный сотрудник университетов Иллинойса и Сан-Паулу, а также один из соавторов нового исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change.

Доводы в пользу сахарного тростника.

В этом исследовании говорится о том, что производство сахарного тростника в Бразилии, способствующее переходу на биоэтанол, поможет снизить глобальные выбросы CO2 на впечатляющие 5,6 %. Кроме того, ученые приводят аргументы в защиту трансформации сотен тысяч гектаров (что превышает посевные площади штатов Техас и Калифорния вместе взятые) бразильских земель под выращивание сахарного тростника.

Они предполагают, что это можно осуществить без ущерба для экологически уязвимых районов. Важно отметить, что в анализе были учтены выбросы CO2, которые возникнут в процессе переустройства земель.

Йонас Штромберг (Jonas Strömberg), директор отдела экологических решений Scania, добавляет, что Европа также может производить больше этанола. «У нас есть более 25 миллионов гектаров заброшенных сельскохозяйственных угодий, которые можно приспособить под производство этанола и биодизеля. Это значительно укрепит энергонезависимость ЕС, так как позволит частично отказаться от импорта нефти. Благодаря этому в Европе также ускорится переход тяжелой транспортной отрасли с дизеля на этанол. Никаких технических препятствий для этого не существует».