Новый двигатель для Volkswagen Touareg Exclusive

Новый двигатель 340 л.с. доступен для заказа

Инновационное оснащение новой версии внедорожника

Стильные детали экстерьера и интерьера

Расширенный набор функционального оборудования

Volkswagen предлагает для флагмана Touareg в исполнении Exclusive новый бензиновый двигатель мощностью 340 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4MOTION. Стоимость модели с данным двигателем составляет 5.049.000 рублей

Модель в данной модификации демонстрирует богатое техническое оснащение. Volkswagen Touareg Exclusive оборудуется 19-дюймовыми колесными дисками Osorno, светодиодными матричными фарами IQ.Light с системой Dynamic Light Assist, задними стеклами с тонировкой, лобовым стеклом с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией, а также омывателем фар.

Автомобиль предлагает на выбор два стилевых направления интерьера – технологичный Elegance или уютный Atmosphere. Эти направления дополняются пакетом кожаной отделки Savona с сиденьями ergoComfort с активной вентиляцией и функцией массажа спереди и подогревом сзади, варьируемой по цвету интерьерной подсветкой, накладками на пороги также с подсветкой.

Volkswagen Touareg в новом исполнении дополнен расширенным набором элементов функционального оборудования. Комплектация Exclusive оснащается премиум-пакетом «Память», в который входят память настроек передних сидений и боковых зеркал, а также электропривод и память настроек рулевой колонки, пакетом «Свет и обзор», включающим в себя функцию задержки выключения фар Coming Home и двойные противосолнечные козырьки. Более того, в комплект оснащения входит электропривод открывания и закрывания двери багажника c функцией Easy Open (обеспечивающей, кроме того, функцию бесключевого доступа), адаптивная пневмоподвеска с выбором профиля движения, пакет интерфейсов для внешних устройств, предоставляющий возможность подключения мобильного телефона, 3 дополнительных USB входа, интерфейс App-Connect, а также интерфейс подключения мобильного телефона с беспроводной зарядкой. Комфорт в салоне обеспечит 4-зонный климат-контроль Climatronic с антиаллергенным фильтром и возможностью управления с задних сидений, кокпит Innovision с навигационной системой Discover Premium и цифровой приборной панелью Active Info Display, доводчики дверей, проекция данных на лобовое стекло.

Удобство, динамика и безопасность за рулем нового Touareg Exclusive выходят на новый уровень благодаря системам-ассистентам водителя, среди которых: пакет «Парковка», представляющий собой камеру заднего вида и парковочный ассистент Park Assist, система контроля давления в шинах, адаптивный круиз-контроль, включающий функцию stop&go и ограничитель скорости, а также ассистент смены полосы Side Assist.