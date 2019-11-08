Выгодные условия приобретения кроссовера Chery Tiggo 7

Дистрибьютор автомобилей CHERY в России продлевает акцию «Год БЕЗ забот», направленную на будущих владельцев кроссоверов CHERY TIGGO 7

Приобретая кроссовер TIGGO 7 до конца ноября 2019 года, клиент получает выгодный набор сервисных услуг и подарков, которыми можно будет воспользоваться в течение 365 дней с момента покупки автомобиля.

Пакет «Год БЕЗ забот» включает в себя следующие опции:

Комплект зимней резины

Регламентное техническое обслуживание, ТО – 0

Регламентное техническое обслуживание, ТО – 1

Сезонный шиномонтаж (осенний)

Сезонный шиномонтаж (весенний)

Защита «Ремонт в CHERY»

Карта «CHERY – ПОМОЩЬ В ПУТИ»

Гарантия на кроссовер Tiggo 7 составляет 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, в том числе идентичный срок на кузов и лакокрасочное покрытие.

Приобретая Chery Tiggo 7 в ноябре у официальных дилеров марки дополнительно к пакету «Год БЕЗ забот» дистрибьютор предлагает гарантированную выгоду в размере 50 000 рублей.

Если в наличии имеется автомобиль, то, сдав его по программе TRADE-IN, дополнительная выгода при приобретении кроссовера составит от 70 000 до 150 000 рублей. Размер выгоды зависит от марки автомобиля с пробегом.

При покупке кроссовера Tiggo 7 с привлечением заёмных средств можно воспользоваться программами поддержки продаж CHERY FINANCE, реализуемыми дистрибьютором совместно с банками-партнерами. По программе «Семейный автомобиль CHERY» выгода в ноябре составит 100 000 рублей.