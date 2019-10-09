Открытие нового дилерского центра Jaguar Land Rover

В Москве открылся Jaguar Land Rover АВТОDOM

Его расположение позволит клиентам и потенциальным покупателям, проживающим в северном и северо-западном округах столицы, с удобством приобретать, а также обслуживать автомобили Jaguar и Land Rover.

Новый дилерский центр АВТОDOM выполнен в формате ARCH. Эта концепция подразумевает оформление фасадов дилерских центров Jaguar Land Rover в виде торжественных арок: ключевой здесь является зона, в которой представлены автомобили. Данное решение позволяет безошибочно узнать дилерский центр Jaguar Land Rover, где все функциональные помещения выделены в единый «клиентский коридор», и призвано сделать пребывание в дилерском центре максимально комфортным для клиентов.

Дилерский центр занимает площадь свыше 4 000 м2 и имеет трехуровневое расположение. На «минус первом» уровне располагается сервисная зона на 12 постов, склад запасных частей и парковка для товарных автомобилей. Оснащение сервисной зоны отвечает самым высоким требованиям производителя и включает в себя в том числе пост для обслуживания электрических автомобилей и автомобилей с гибридными силовыми установками.

На первом этаже дилерского центра располагается шоу-рум, в котором представлен полный модельный ряд новых автомобилей Jaguar и Land Rover, зона автомобилей с пробегом, реализуемых в рамках программы Approved, уютные клиентские зоны отдыха, зона сервис-бюро и интерактивной приемки, магазин запасных частей и дополнительного оборудования, ресепшн, а также зона выдачи автомобилей. На втором этаже здания располагаются ресторан, офисы страховых и финансовых услуг.

Все клиенты дилерского центра АВТОDOM в ходе визита могут пройти тест-драйв любой модели марок Jaguar и Land Rover, получить уникальные персональные предложения на приобретение новых автомобилей и автомобилей с пробегом. Клиентам также доступны специальные сервисные предложения, в рамках которых предлагается широкий спектр услуг, актуальных для осенне-зимнего сезона, по привлекательной стоимости. В перечень наиболее актуальных работ входят шиномонтаж четырех колес c бесплатным хранением в течение шести месяцев от 4 490 рублей, окраска любой детали от 7 490 рублей, регулировка углов установки колес за 4 990 рублей, диагностика Webasto за 990 рублей, подготовка системы кондиционирования к зиме, включающая проверку салонного фильтра, антибактериальную обработку системы кондиционирования и озонирование салона – 3 900 рублей, обработка стекол средством «Антидождь» от 3 490 рублей и многие другие услуги и работы.

Дмитрий Овчаров, директор по развитию дилерской сети Jaguar Land Rover Россия: «Открытие дилерского центра АВТОDOM – важный шаг в рамках развития дилерской сети компании и значимое событие как для нас, так и для поклонников брендов Jaguar и Land Rover. У компании долгое время не было дилера, расположенного на севере Москвы, однако теперь у клиентов, проживающих на севере столицы, будет возможность приобрести автомобиль или пройти техническое обслуживание недалеко от дома. Мы прикладываем все возможные усилия, чтобы весь процесс владения автомобилем Jaguar или Land Rover, начиная с момента покупки, был максимально удобным и комфортным для каждого клиента».

Новый дилерский центр Jaguar Land Rover АВТОDOM располагается по адресу г. Москва, 85 км МКАД (внешняя сторона), владение 5, строение 2 и открыт для посетителей ежедневно с 9:00 до 21:00.