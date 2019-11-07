Škoda показала первые эскизы интерьера новой Octavia

Судя по представленным двум изображениям, модель впервые в истории получит многоуровневую приборную панель и рулевое колесо с двумя спицами.

Опубликованные ŠKODA наброски демонстрируют новую приборную панель OCTAVIA. Она состоит из нескольких уровней и по форме напоминает силуэты капота и фирменной решетки радиатора ŠKODA. Уровень под отдельно стоящим многофункциональным дисплеем выполнен в контрастном цвете. Ширина приборной панели придает ощущение простора в салоне. Четвертое поколение модели предлагает водителю и пассажирам еще больше пространства, чем текущая версия.

Специально для новой OCTAVIA создано рулевое колесо с двумя спицами. Оно оснащено кнопками и эргономичными переключателями-колесиками. Вместо привычного рычага переключения передач на центральной консоли расположен кнопочный переключатель. Он использует технологию shift-by-wire для управления коробкой передач DSG. Кроме того, на OCTAVIA впервые установлена трехзонная система кондиционирования воздуха Climatronic.

Мировая премьера ŠKODA OCTAVIA четвертого поколения состоится уже 11 ноября в Праге.