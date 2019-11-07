Škoda показала первые эскизы интерьера новой Octavia

Škoda показала первые эскизы интерьера новой Octavia
Ноябрь 07 16:11 2019

Судя по представленным двум изображениям, модель впервые в истории получит многоуровневую приборную панель и рулевое колесо с двумя спицами.

Опубликованные ŠKODA наброски демонстрируют новую приборную панель OCTAVIA. Она состоит из нескольких уровней и по форме напоминает силуэты капота и фирменной решетки радиатора ŠKODA. Уровень под отдельно стоящим многофункциональным дисплеем выполнен в контрастном цвете. Ширина приборной панели придает ощущение простора в салоне. Четвертое поколение модели предлагает водителю и пассажирам еще больше пространства, чем текущая версия.

ŠKODA эскизы новой OCTAVIA

Специально для новой OCTAVIA создано рулевое колесо с двумя спицами. Оно оснащено кнопками и эргономичными переключателями-колесиками. Вместо привычного рычага переключения передач на центральной консоли расположен кнопочный переключатель. Он использует технологию shift-by-wire для управления коробкой передач DSG. Кроме того, на OCTAVIA впервые установлена трехзонная система кондиционирования воздуха Climatronic.

ŠKODA эскизы новой OCTAVIA

Мировая премьера ŠKODA OCTAVIA четвертого поколения состоится уже 11 ноября в Праге.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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