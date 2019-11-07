Продажи Suzuki выросли на 40%

Продажи Suzuki в России очередной месяц подряд демонстрируют рост. В октябре был зафиксирован наивысший показатель в году в 869 проданных автомобилей, что на 40% превосходит результат за аналогичный месяц прошлого года и на 7% сентябрь 2019

Кроссовер Vitara, неизменный бестселлер марки, показал лучший результат в году. 588 автомобилей нашли своих владельцев, что на 40% превосходит результат за октябрь прошлого года и на 14% показатели сентября 2019.

Кроссовер SX4 побил рекорд прошлого месяца, также показав лучший результат в году – 203 реализованных автомобиля. Это на 40% превышает показатель за аналогичный месяц прошлого года и на 27% результат сентября 2019.

Новое поколение внедорожника Suzuki Jimny продолжает быть востребованным среди российских автолюбителей. Продажи в октябре составили 78 автомобилей, что на 42% выше результата октября прошлого года.

Всего в 2019 году компания реализовала 5 603 автомобиля, что на 20% превосходит показатель за аналогичный период прошлого года.

«Мы рады отметить, что, несмотря на непростые условия рынка, продажи Suzuki в России продолжают расти, а наши бестселлеры Vitara и SX4 – ставить новые рекорды. Мы приложим все усилия, чтобы и дальше оправдывать доверие клиентов, выбирающих надежные и универсальные автомобили японской марки», – прокомментировал генеральный директор «СУЗУКИ МОТОР РУС» г-н Такахаси Юта.

Продажи Suzuki в 2019 году: