Новая шина Hankook завоевала 1-ое место в испытаниях среди 53 конкурентов

Как и при создании всех шин Hankook, при разработке новой модели, являлось обеспечение безопасности

Новейшие шины Hankook класса UHP для легковых автомобилей и автомобилей класса SUV, модель Ventus S1 evo 3, завоевали верхнюю позицию и выдающуюся оценку в своем первом независимом испытании от ведущего автомобильного журнала Германии Auto Bild, который недавно испытал летние шины сверхвысокой производительности (UHP) размером 225/45 R 17 от 53 марок по всем критериям производительности, включая пробег.

Большое внимание было уделено дальнейшим улучшениям, особенно таких характеристик, как сцепление на мокром дорожном покрытии и курсовая устойчивость / точность рулевого управления. Вследствие этого, новый S1 evo 3 превзошел все другие испытанные шины по торможению на мокрой дороге, что, с точки зрения безопасности, считается одним из важнейших критерив испытаний. Кроме того, испытатели Auto Bild подчеркнули точную управляемость и хорошую реакцию шин на сухих дорогах.

«Наши шины уже зарекомендовали себя как первоклассное оригинальное оборудование среди ведущих автопроизводителей, включая сегмент высокопроизводительных спортивных автомобилей», – объясняет Хан-Цзюнь Ким, президент компании Hankook Tire Europe. «С нашим новым флагманом мы сознательно продолжаем идти по этому пути, и я очень рад, что большое количество новых технологий, которые мы применили в серийном производстве для нашей новой флагманской шины, продемонстрировали свой потенциал производительности в одном из самых престижных в мире независимых испытаний. Я уверен, что наш новый Ventus S1 evo 3 будет иметь немедленный успех у наших клиентов с момента его запуска».

Благодаря непрерывным исследованиям в шинах Ventus S1 evo 3 было использовано новое поколение инновационных материалов. Специалисты по резиновым смесям Hankook оптимизировали тягово-сцепные характеристики Ventus S1 evo 3 на мокром и сухом дорожном покрытии, в частности, за счет добавления в протекторную смесь высококачественного натурального каучука.

Hankook удалось не только повысить уровень сцепления при максимальной мощности, но и добиться неизменно высокого сцепления в более широком диапазоне температур, что обеспечивает новым шинам исключительно широкий предельный диапазон. Протекторная смесь на кремниевой основе с высоким коэффициентом сцепления и специальная технология смешивания обеспечивают улучшенное распределение полимеров и наполнителей. Это приводит к значительному повышению эффективности торможения на мокрой дороге, а также снижение сопротивления качению.

Начиная со старта продаж шины S1 evo 3 также будут доступны в адаптированном для автомобилей класса SUV исполнении с двухслойным каркасом из вискозного волокна. Некоторые размеры уже получили допуск от ведущих немецких автопроизводителей для использования в заводской комплектации их новейших моделей. Изначально линейка будет включать в себя 72 размера от 17 до 22 дюймов серий 50–25 с шириной протектора от 205 до 315 мм.