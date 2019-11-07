Полиция Тюмени нашла “труп” в багажнике

Полиция Тюмени нашла “труп” в багажнике
Ноябрь 07 13:11 2019

Один из жителей города креативно отметил Хеллоуин, погрузив в багажник автомобиля манекен и отправившись ночью кататься по городу.

Внимание не только прохожих, но и полиции привлекли ноги «муляжа», свисающие из багажного отделения автомобиля. В результате чего водитель незамедлительно был задержан.

«В отдел полиции граждане сообщили, что по улицам Тюмени передвигается автомобиль, из которого торчат ноги. Сотрудниками Росгвардии и вневедомственной охраны гражданин был установлен, доставлен в отдел полиции. В настоящее время проводится проверка по этому факту. В случае установления нарушений с его стороны он будет привлечен к ответственности», — сообщили источнику в пресс-службе УМВД по Тюменской области.



На данный момент правоохранительные органы проводят служебную проверку, которая может продлиться от 10 до 30 дней.

Манекен в багажнике

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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