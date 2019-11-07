Полиция Тюмени нашла “труп” в багажнике

Один из жителей города креативно отметил Хеллоуин, погрузив в багажник автомобиля манекен и отправившись ночью кататься по городу.

Внимание не только прохожих, но и полиции привлекли ноги «муляжа», свисающие из багажного отделения автомобиля. В результате чего водитель незамедлительно был задержан.

«В отдел полиции граждане сообщили, что по улицам Тюмени передвигается автомобиль, из которого торчат ноги. Сотрудниками Росгвардии и вневедомственной охраны гражданин был установлен, доставлен в отдел полиции. В настоящее время проводится проверка по этому факту. В случае установления нарушений с его стороны он будет привлечен к ответственности», — сообщили источнику в пресс-службе УМВД по Тюменской области.





На данный момент правоохранительные органы проводят служебную проверку, которая может продлиться от 10 до 30 дней.