BMW представила премиальный гоночный болид BMW M2 CS

Новое авто спроектировано еще более «спортивно», чем BMW M2 Competition. При этом его исключительные трековые характеристики не ограничивают удобство ежедневного использования.

Автомобиль оснащен рядным шестицилиндровым двигателем BMW M TwinPower объемом 3 литра, заимствованным у BMW M4 Competition Coupe. Максимальная мощность — 450 л.с. (на 40 л.с. больше, чем BMW M2 Competition) и 550 Н·м. Разгон 0–100 км/ч — 4 секунды (4,2 секунды — с механической коробкой передач). Ради максимальной производительности на треке существенной доработке подверглись системы подачи масла и охлаждения.

Капот и крыша BMW M2 CS полностью сделаны из углеволокна, за счет чего вес капота теперь уменьшился почти в два раза. Специально разработанный дизайн капота увеличивает прижимную силу на переднюю ось и естественное охлаждение двигателя. Благодаря карбоновой крыше кузов стал более жестким, что вместе с облегченным капотом снизило центр тяжести автомобиля.

Кроме того, из карбона выполнены передний сплиттер, «антикрыло» и диффузор, с помощью чего удалось заметно улучшить аэродинамику и увеличить прижимную силу. Как элемент дизайна, карбон украшает боковые зеркала и используется в отделке салона. Поэтому и центральная панель стала вдвое легче за счет углеволокна.

Сиденья M спорт такие же, как и в BMW M4 CS, отделаны кожей алькантара и Мерино. Кузов BMW M2 CS окрашен цвет Синий Мизано металлик.

В базовой комплектации на BMW M2 CS установлены адаптивная M подвеска и тормоза M спорт. Имеется три режима работы подвески — Comfort, Sport и трековом Sport+. Электроусилитель руля адаптируется к режимам работы подвески. Тормозные диски автомобиля бóльшего диаметра, по сравнению с версией BMW M2 Competition: передние — 400 мм, задние — 380 мм. Тормозные суппорты, окрашенные в насыщенный красный цвет, были модернизированы. Спереди установлены шестипоршневые фиксированные суппорты, сзади — четырехпоршневые.

BMW M2 CS – первый автомобилем CS, где в базовой версии установлена механическая шестиступенчатая коробка. Существует опция, где устанавливается роботизированная семиступенчатая коробка M DCT Drivelogic с двойным сцеплением, которая переключает передачи без разрыва потока мощности и крутящего момента. Система Drivelogic предлагает три варианта настройки: Efficient, Sport и Sport+. Переключение передач может быть автоматическим либо ручным. По-спортивному настроенная система DSC (Dynamic Stability Control) и активный М дифференциал наделяют спорткар гоночной управляемостью.

В стандартной комплектации установлены 19-дюймовые колеса разной ширины с дисками Y-Spoke черного матового цвета (золотого матового — как опция) и шинами Michelin Pilot Sport Cup 2. Каждое переднее колесо весит всего 9 кг, заднее — менее 10 кг, за счет чего снижены неподрессоренные массы. В качестве бесплатной опции для тех, кто использует автомобиль в основном для городской езды, предлагаются шины Michelin Pilot Super Sport, которые лучше подходят на мокром асфальте.