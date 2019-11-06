Все будущие серийные модели Infiniti будут представлены на рынке с электрифицированными силовыми агрегатами

Все будущие серийные модели Infiniti будут представлены на рынке с электрифицированными силовыми агрегатами
Ноябрь 06 12:31 2019

Все будущие серийные модели INFINITI будут представлены на рынке с электрифицированными силовыми агрегатами.

Покупатели смогу выбрать между 100-процентными электрокарами, а также автомобилями с силовыми установками EV или e-POWER, представляющими современный поход к технологии последовательного гибрида. В движении такой автомобиль приводится исключительно электромоторами, черпающими энергию из аккумуляторов, зарядкой которые, в свою очередь, обеспечивает высокоэффективный ДВС. Вместе со специально разработанными платформами, эти силовые агрегаты гарантируют высокий уровень динамики, значительный запас хода и минимальные показатели по содержанию вредных веществ в выхлопе.

Новый вектор развития бренда наглядно иллюстрируют три последних концепт-кара INFINITI – впечатляющие Q Inspiration, Qs Inspiration и QX Inspiration. Передовые технологии в этих прототипах идут рука об руку с новым дизайнерским языком бренда, демонстрируя характер, возможности и очарование серийных INFINITI завтрашнего дня.

INFINITI Q and Qs Inspiration

The Q Inspiration and Qs Inspiration concepts call on forward-looking technology and daring design to reflect the brand’s ethos. // Концепции Q Inspiration и Qs Inspiration предусматривают использование прогрессивных технологий и смелого дизайна, отражающих дух бренда.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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