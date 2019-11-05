Электрический кроссовер в дизайне спорткара Mustang

При разработке авторы вдохновлялись автомобилем Ford Mustang – «Автоновости»

Ранее компания Ford опубликовала тизер будущего электрического кроссовера в дизайне спорткара Mustang. Хорошие люди с MachEForum взяли на себя ответственность в создании представления о том, как может выглядеть новая модель.

За основу были взяты ранее просочившиеся изображения в формате CAD.

Примечательно, что иллюстрация включает в себя ступенчатую обработку задней линии крыши, которая позволяет сослаться на форму фастбэка автомобиля-пони Blue Oval, не жертвуя задним запасом высоты или грузовым пространством. Авторы также не забыли про фальшрадиаторную решетку показанную в официальном ролике, но были не уверенны, что она доживёт до серийного авто и показали версию с «шильдиком» Ford.

В сочетании с шпионскими снимками рендер получился весьма правдоподобным. Премьера запланирована на 17 ноября, за несколько дней до открытия автосалона в Лос-Анджелесе.