Электрический кроссовер в дизайне спорткара Mustang

Электрический кроссовер в дизайне спорткара Mustang
Ноябрь 05 15:11 2019

При разработке авторы вдохновлялись автомобилем Ford Mustang – «Автоновости»

Ранее компания Ford опубликовала  тизер будущего электрического кроссовера в дизайне спорткара Mustang. Хорошие люди с MachEForum взяли на себя ответственность в создании представления о том, как может выглядеть новая модель.

Ford Mustang

За основу были взяты ранее просочившиеся изображения в формате CAD.

Примечательно, что иллюстрация включает в себя ступенчатую обработку задней линии крыши, которая позволяет сослаться на форму фастбэка автомобиля-пони Blue Oval, не жертвуя задним запасом высоты или грузовым пространством. Авторы также не забыли про фальшрадиаторную решетку показанную в официальном ролике, но были не уверенны, что она доживёт до серийного авто и показали версию с «шильдиком» Ford.

Шпионские снимки Ford Mach EV

Шпионские снимки Ford Mach EV. Фото: autonews.autoua.net

В сочетании с шпионскими снимками рендер получился весьма правдоподобным. Премьера запланирована на 17 ноября, за несколько дней до открытия автосалона в Лос-Анджелесе.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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