Renault Россия значительно снижает цены на основные запчасти

Снижена стоимость ключевых деталей элементов подвески и трансмиссии – пружин, карданных и приводных валов – влияющих на безопасность автомобиля, особенно в тяжелых дорожных условиях в зимний период.

Дилерская сеть Renault Россия объявила о том, что уже сейчас владельцы всех моделей Renault любого года производства могут обратиться в ближайший официальный дилерский центр Renault и при выполнении ремонта воспользоваться выгодой на покупку запчастей.

Снижение цены составляет до 85% от прежней стоимости и касается более чем 250 наименований, среди которых: передние и задние пружины, рессоры, приводные и карданные валы, подвесные подшипники и крестовины.

В августе Renault Россия уже снизила цены на основные кузовные детали для Renault Duster первого поколения, произведенные с 2011 по 2015 годы. Снижение цены составляется до 80% от прежней стоимости и касается более чем 40 наименований, среди которых: передний бампер, декоративная решетка бампера, подрамники подвески, подрулевые переключатели, ручки открывания и стекла дверей и многое другое.

Кампания по снижению цен направлена на привлечение клиентов в официальную дилерскую сеть Renault и является частью глобальной стратегии Renault по послепродажному бизнесу запасных частей.