Концерн Daimler обновил свою организационную структуру

Концерн Daimler обновил свою организационную структуру
Ноябрь 04 20:11 2019

Направления легковых, малотоннажных и грузовых автомобилей были разнесены по двум новым предприятиям с их внесением в реестр субъектов хозяйственной деятельности.

Сейчас материнская компания Daimler AG имеет под своим началом три дочерних, юридически независимых акционерных общества. Mercedes-Benz AG теперь отвечает за направления легковых и малотоннажных автомобилей. Вся деятельность, связанная с грузовыми автомобилями и автобусами Daimler, осуществляется Daimler Truck AG. Подразделение Daimler Financial Services было переименовано в Daimler Mobility AG. Оно, помимо уже традиционных направлений финансирования автомобилей и управления автопарком,  взяло на себя ответственность за услуги по обеспечению мобильности.

Ожидается, что, благодаря этим трем подразделениям, в Daimler еще больше повысится клиентоориентированность и гибкость работы. Daimler AG по-прежнему останется единственной компанией, акции которой котируются на фондовой бирже. Как материнская компания со штатом приблизительно 6000 сотрудников, Daimler AG будет отвечать за управление, стратегию и контроль, а также предоставлять услуги в рамках всего концерна.

Mercedes-Benz AG и Daimler Truck AG представляют собой акционерные общества с местонахождением в Германии и базируются в Штутгарте. По требованию законодательства, в наблюдательные советы этих двух компаний будут входить 20 человек, десять из которых будут представлять интересы акционеров, а десять – интересы сотрудников.

“Два года назад мы начали проект Project Future, чтобы запустить нацеленные на будущее структурные преобразования в Daimler и создать три независимые организации по одной крышей. Новая структура позволит нам стать более эффективными и конкурентоспособными, чтобы в рамках нашей стратегии ответственного бизнеса осуществить успешный переход в мир мобильности будущего. Для нас критически важно сосредоточиться на наших клиентах и вдохновлять их с помощью наших ярких инновационных продуктов и технологий”, – говорит Ола Каллениус, председатель Правления Daimler AG и Mercedes-Benz AG.

Ола Каллениус

Ола Каллениус, председатель Правления Daimler AG и Mercedes-Benz AG

Daimler Truck AG отвечает за глобальный бизнес грузовых автомобилей и автобусов. Около 100 000 сотрудников по всему миру занимаются разработкой, производством и реализацией продуктов и услуг в сфере грузовых автомобилей и автобусов Daimler. Вместе со всеми дочерними предприятиями Daimler Truck AG является одним из крупнейших в мире производителей коммерческой техники.

“Во всем, что мы делаем, для нас главное – наши клиенты: мы работаем для всех тех, кто двигает мир вперед, – заявляет Мартин Даум, председатель Правления Daimler Truck AG, – Мы можем быть успешными, только если наши клиенты будут успешными – и мы добиваемся этого с помощью наших продуктов, в которых сочетаются знание требований местного рынка и наши глобальные передовые технологии”.

Мартин Даум

Мартин Даум, председатель Правления Daimler Truck AG

Daimler Mobility AG контролирует подразделение Daimler Mobility со штатом 13 000 сотрудников и обслуживает весь концерн Daimler, предоставляя услуги финансирования, лизинга, страхования и управления автопарком. Каждый второй автомобиль Daimler AG в мире уже финансируется и передается в аренду через Daimler Mobility, планируется, что эта цифра будет только расти.

“Мы предлагаем нашим клиентам уникальные и гибкие услуги по обеспечению мобильности. Будучи независимой организацией, мы уже много лет способствуем успеху концерна Daimler в тесном сотрудничестве с другими подразделениями. Такая свобода предпринимательской деятельности исключительно важна для перемен, к которым мы все стремимся”, – поясняет Франк Райнер, председатель Правления Daimler Mobility AG.

Франк Рейнер

Франк Рейнер, председатель Правления Daimler Mobility AG

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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