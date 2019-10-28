Haval может вернуть внедорожник Great Wall Hover H5 на российский рынок

Компания Haval вернет внедорожник Great Wall Hover H5 на российский рынок под собственным брендом

«Автоновости дня» сообщают что, производство полноприводного «рамника» на тульском заводе Haval могут наладить уже в 2020 году.

«Исконно китайский» Hover H5 с полным приводом и рамной конструкцией кузова продавался в России до 2013 года, когда ему на смену пришел DW Hower H5 ставропольской сборки, получивший еще и переднеприводную версию.

В свою очередь, Haval H5, который, собственно, и хотят локализовать в Туле, превосходит предшественников и по эстетике дизайна, и по оснащению. В Китае он комплектуется 2,0-литровым 190-сильным турбомотором и 150-сильным дизелем, однако приедут ли эти агрегаты в Россию – большой вопрос.

Цены на Haval H5 в родной Поднебесной варьируются от 107 800 до 136 800 юаней, что составляет примерно 930 тыс. – 1,24 млн рублей по текущему курсу.