Haval может вернуть внедорожник Great Wall Hover H5 на российский рынок

«Автоновости дня» сообщают что, производство полноприводного «рамника» на тульском заводе Haval могут наладить уже в 2020 году.
«Исконно китайский» Hover H5 с полным приводом и рамной конструкцией кузова продавался в России до 2013 года, когда ему на смену пришел DW Hower H5 ставропольской сборки, получивший еще и переднеприводную версию.
В свою очередь, Haval H5, который, собственно, и хотят локализовать в Туле, превосходит предшественников и по эстетике дизайна, и по оснащению. В Китае он комплектуется 2,0-литровым 190-сильным турбомотором и 150-сильным дизелем, однако приедут ли эти агрегаты в Россию – большой вопрос.
Цены на Haval H5 в родной Поднебесной варьируются от 107 800 до 136 800 юаней, что составляет примерно 930 тыс. – 1,24 млн рублей по текущему курсу.
Great Wall Hover H5
C 2014 года www.amsrus.ru
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