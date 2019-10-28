Haval может вернуть внедорожник Great Wall Hover H5 на российский рынок

Haval может вернуть внедорожник Great Wall Hover H5 на российский рынок
Октябрь 28 14:11 2019

Компания Haval вернет внедорожник Great Wall Hover H5 на российский рынок под собственным брендом

«Автоновости дня» сообщают что, производство полноприводного «рамника» на тульском заводе Haval могут наладить уже в 2020 году.

«Исконно китайский» Hover H5 с полным приводом и рамной конструкцией кузова продавался в России до 2013 года, когда ему на смену пришел DW Hower H5 ставропольской сборки, получивший еще и переднеприводную версию.

В свою очередь, Haval H5, который, собственно, и хотят локализовать в Туле, превосходит предшественников и по эстетике дизайна, и по оснащению. В Китае он комплектуется 2,0-литровым 190-сильным турбомотором и 150-сильным дизелем, однако приедут ли эти агрегаты в Россию – большой вопрос.

Цены на Haval H5 в родной Поднебесной варьируются от 107 800 до 136 800 юаней, что составляет примерно 930 тыс. – 1,24 млн рублей по текущему курсу.

Great Wall Hover H5

Great Wall Hover H5

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AMSRUS
AMSRUS

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