В Томской области закрыли уголовное дело против подростка, ударившего по машине, водитель которой насмерть сбил его щенка

Следственный комитет по Томской области прекратил уголовное дело против 16-летнего Данилы Сафронова, ударившего по машине, водитель которой насмерть сбил его щенка

Подростка обвиняли в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (часть 1 статьи 167 УК). Дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления. В СК также отметили, что нанесенный ущерб машине в размере 14 тысяч рублей является «незначительным». Ранее областное СК «с учетом повышенного общественного резонанса» попросило вернуть дело против Сафонова в прокуратуру.

5 июня машина Nissan наехала на трехмесячного щенка Сафонова, который в этот момент чинил машину возле гаражей. По словам Сафонова, после инцидента он закричал, чтобы водитель съехал с собаки, однако тот не отреагировал, после чего подросток ударил по капоту машины.

«Мужчина вышел, стал извиняться. Но собаку уже было не вернуть», — рассказывал подросток.

На место прибыли сотрудники ДПС, но они не стали заводить административное дело, указав на то, что щенок находился не на поводке. Позднее водитель написал заявление на подростка и потребовал возместить причиненный ущерб машине.