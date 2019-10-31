Volkswagen вводит технологии беспилотного управления в серийное производство

Дочерняя компания Volkswagen Autonomy GmbH (VWAT) под руководством Александра Хитцингера станет центром исследований в сфере беспилотного управления автомобилями

VWAT объединит усилия концерна по разработке беспилотных систем уровня 4 и выше

Планируется открытие отделений VWAT в Мюнхене, Вольфсбурге, Силиконовой долине и Китае

Концерн Volkswagen объявил о создании Volkswagen Autonomy GmbH (VWAT GmbH) со штаб-квартирами в Мюнхене и Вольфсбурге. В 2020 году планируется открытие отделения в Силиконовой долине, а в 2021 – в Китае

Компания VWAT должна стать центром передовых разработок в сфере беспилотного управления уровня 4 и выше. В ее задачу будет входить работа в рамках концерна над созданием инновационных технологий и доведением системы беспилотного управления (SDS) до уровня готовности к выходу на рынок.

Руководителем компании назначен Александр Хитцингер (Alexander Hitzinger), который в качестве первого вице-президента Volkswagen отвечает за автономные системы управления, а в совете директоров – за техническое развитие марки Volkswagen Коммерческие автомобили. Марка Volkswagen Коммерческие автомобили с центральным отделением в Ганновере является лидером концерна в таких областях, как автономное управление, Mobility-as-a-Service (MaaS), и Transportas- a-Service (TaaS).

Первой сферой практического применения системы SDS от Volkswagen Autonomy GmbH станут решения для мобильности людей и грузов в городах. В июле концерн Volkswagen объявил об усилении сотрудничества с компанией Ford в сфере автономного управления, что предполагает (при условии согласия со стороны органов власти) приобретение доли в компании ARGO AI, специализирующейся на разработке программного обеспечения для автономных систем. ARGO AI и VWAT объединят свои усилия, направленные на создание системы беспилотного управления (SDS). Компания VWAT уделит особое внимание системному проектированию и промышленному производству при разработке SDS, которая в будущем должна стать стандартным модулем для всех марок концерна.

«Мы намерены сделать Volkswagen Autonomy глобальной технологической компанией, которая объединит опыт и знания автомобильной и технологической отраслей, – отметил Александр Хитцингер. – Мы и впредь будем использовать совместные решения во благо всех марок концерна, чтобы снижать стоимость беспилотных автомобилей, высокопроизводительных компьютеров и датчиков. Концерн рассчитывает начать ввод беспилотных систем в серийное производство примерно с середины следующего десятилетия».

К концу года научно-исследовательские ресурсы концерна в области беспилотного управления автомобильным транспортом будут переданы VWAT GmbH. В 2020 и 2021 годах в дополнение к расположенным в Германии филиалам откроются еще два отделения – в Силиконовой долине и в Китае. Более половины сотрудников будут трудиться в Мюнхене и Вольфсбурге. Выбор Мюнхена в качестве места для второго германского отделения был обусловлен тем, что здесь уже находится центральный офис Autonomous Intelligent Driving GmbH (AID GmbH). Тут же планируется разместить европейскую штаб-квартиру ARGO AI.

Силиконовая долина была выбрана из-за ее географической близости к ARGO AI, а также к мировым лидерам в области автономного управления автомобильным транспортом. Помимо этого, местная законодательная база создает благоприятные условия для дальнейшего развития системы SDS. Китайское отделение по разработке SDS необходимо для выполнения требований местного законодательства. Китаю уделяется особое внимание, так как местный рынок является самым крупным для Volkswagen, а транспортная сфера отличается повышенной сложностью.

«Автономное управление ставит перед всей промышленностью серьезные задачи: к высоким затратам на разработки и высочайшим требованиям к датчикам добавляются пробелы в нормативной базе и разнородность региональных стандартов, – отметил Александр Хитцингер. – Мы намерены создать команду разработчиков, нацеленную на принятие решений, которые позволят довести систему беспилотного управления до готовности к выходу на рынок».

Абсолютный приоритет – тема безопасности уровня 4 и выше. Уже сегодня благодаря многочисленным ассистентам и системам в современных автомобилях обеспечивается достаточно высокий уровень безопасности вождения: по статистике, в среднем на одного водителя приходится одна авария со смертельным исходом на 600 миллионов километров. Беспилотные системы призваны резко снизить показатели аварийности в будущем. Это достаточно сложная задача, учитывая также трудности с верификацией.

Наряду с оперативной деятельностью по разработке, верификации и валидации систем, VWAT возьмет на себя ответственное руководство всеми работами, ведущимися в концерне Volkswagen в области автономного управления уровня 4 и выше.