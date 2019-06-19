Смазочные материалы Kixx завоевали премию «Korea First Brand Awards»

Смазочные материалы Kixx корейской компании GS Caltex заняли первое место в категории смазочных материалов на ежегодной премии «Korea First Brand Awards», организованной Корейским форумом потребителей.

Многочисленные опросы потребителей регулярно отмечают продукцию Kixx лучшей в своей категории, и авторитетная национальная премия еще раз подтвердила лидирующие позиции бренда.

Ежегодная премия «Korea First Brand Awards», учрежденная в 2003 году, присуждается только лучшим маркам в каждой отрасли. Корейский Комитет потребительских брендов выбирает бренды-кандидаты, проводит опросы потребителей и принимает решение на основе их результатов. Бренд Kixx компании GS Caltex занял первое место в отрасли смазочных материалов, благодаря своим инновационным технологиям и строгим стандартам производства и контроля качества.

Высокое качество Kixx обусловлено базовым маслом премиум-класса Kixx LUBO производства GS Caltex. Базовые масла являются основным компонентом смазочного материала и их содержание может превышать 80% – именно они во многом определяют качество готового продукта. Kixx LUBO обеспечивает отличные низкотемпературные характеристики, высокую стойкость к окислению, термическую стабильность и высокий индекс вязкости, что выделяет Kixx как премиальный бренд среди своих конкурентов. Компания GS Caltex располагает собственным исследовательским центром, что позволило создать широкий ассортимент продукции, отвечающей климатическим условиям разных стран мира.

Линейка продуктов Kixx включает более 180 наименований смазочных материалов как для автомобилей, так и для промышленного применения. Новейшим из них является Kixx G1 SN Plus, выпущенный в начале 2019 года и представленный в том числе и на российском рынке. Продукты Kixx изготавливаются на передовых производственных площадках в г. Инчхоне, Южная Корея, при постоянном взаимодействии с центром исследований и разработок GS Caltex в г. Тэджоне. Автоматизированная технология производства позволяет GS Caltex производить 9000 баррелей смазочных материалов в день и 8000 тонн пластичных смазок в год.

Благодаря высоким стандартам производства, продукты Kixx соответствуют спецификациям крупнейших мировых автобрендов, включая BMW, Mercedes-Benz, Hyundai и KIA, а также получил признание в качестве надежного OEM-поставщика для Doosan Infracore и Volvo.

Опираясь на успех на внутреннем рынке, компания GS Caltex также завоевала признание бренда Kixx в более чем 60 странах мира. В 2010 году GS Caltex открыла офис в Индии, а в 2012 – представительства в России и Китае. Для ускорения развития своего международного бизнеса GS Caltex построила производственное предприятие в китайском городе Тяньцзине, которое будет запущено до конца 2019 года. Российский рынок, по словам главы московского представительства GS Caltex Хьюньминь Ли, является одним из приоритетных для глобального развития компании.