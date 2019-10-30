Tesla ведет себя как авто под управлением пьяного водителя

Система автономного вождения Tesla уже успела собрать немало как лестных, так и не очень хороших отзывов. И, похоже, та же участь ждет и вспомогательную функцию «Умный вызов»

Данная функция, вошедшая в оснащение калифорнийских электрокаров во второй половине сентября этого года, особенно полезна в тех случаях, когда, например, нужно подобрать водителя при выходе из торгового центра во время сильного дождя, сообщает «Автоцентр». Для этого владелец с помощью смартфона просто вызывает свою машину к себе, и она подъезжает как такси. Все бы ничего, но агентство Consumer Reports уже предостерегает, что стиль езды машины в данном режиме напоминает управление авто пьяным водителем, что очень хорошо демонстрирует один случай с черной Tesla Model X.

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На видео четко видно, как владелец вызывает машину через смартфон. И вот сначала всё было вроде бы хорошо: электромобиль выехал из паркоместа и стал направляться к хозяину, но затем всё изменилось в одночасье – машина почему-то резко «захотела» перегородить дорогу встречно едущей Honda Accord (получился такой себе гоп-стоп).

Было столкновение или нет, неизвестно, но это уже точно не первый случай некорректной работы системы – например, известны случаи, когда автомобили не всегда «замечали» владельца и попросту проезжали мимо. Да и, вообще, поскольку оснащенные данной технологией авто не имеют связи с другими машинами, то им свойственно совершать неожиданные маневры по отношению к другим участникам движения.

В любом случае, американская организация NHTSA заявила, что не будет медлить, если найдет любые доказательства угрозы безопасности со стороны «Умного вызова».