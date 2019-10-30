Первые эскизы Kia K5

Рендерные рисунки нового K5 дают представление о новом направлении в дизайне KIA

Динамичный, инновационный облик и эффектный силуэт не позволят новой модели затеряться в транспортном потоке

Интерьер выполнен в футуристическом стиле и ориентирован на водителя

KIA Motors публикует первые эскизы нового поколения седана К5 для рынка Кореи. Изображения показывают, что автомобиль будет иметь динамичный силуэт в стилистике кузовов «фастбек», а также дают представление о том, в каком направлении будет развиваться в ближайшее время «дизайнерский язык» бренда

Новый К5 демонстрирует более смелый и спортивный характер в сегменте седанов. Дизайн передней части автомобиля выполнен в новом фирменном стиле «маска тигра». Теперь в единую трехмерную композицию объединены решетка радиатора и фары. Такое решение выглядит более органичным и целостным, чем на предыдущих поколениях модели. Форма решетки радиатора подчеркивается более четкими и развитыми очертаниями передней кромки капота, а также контуром бампера, который напоминает подводные крылья скоростных кораблей, создавая впечатление, что автомобиль стремительно несется над землей. Такой дизайн передней части делает облик нового К5 спортивным и энергичным, обеспечивает ему узнаваемость в транспортном потоке.

При взгляде на автомобиль в профиль создается впечатление уверенности и силы, при этом угадываются пропорции классических спортивных автомобилей. Хорошо заметная выштамповка пролегает по всей длине бортов, хромированная декоративная полоса над безрамочными дверными стеклами придает плавным формам кузова большую глубину и делает седан визуально длиннее. Изображение задней части нового К5 демонстрирует новый двухцветный – с элементами черного – дизайн бампера, при этом задние фонари объединены световой линией, проходящей по всей ширине нижней кромки багажника. Такой дизайн задней светотехники создает уникальную и грациозную «световую подпись» модели, идеально гармонируя с рисунком передних дневных ходовых огней.

Разработчики интерьера нового К5 выбрали футуристический стиль, сосредоточив при этом основное внимание на месте водителя. Для отделки салона применены высококачественные и тактильно приятные материалы. Как будто «парящий» в воздухе центральный подлокотник имеет эффектную контрастную прострочку. Визуальная открытость интерьера и ярко выраженное горизонтальное зонирование формируют ощущение не только простора, но и гармонии. Это ощущение подчеркивается и динамической «атмосферной» подсветкой, создающей дополнительные акценты на спортивном стиле автомобиля и его ориентированности на водителя.