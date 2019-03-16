Изменения в ПДД: остановка на “вафельной” разметке грозит штрафом

Чтобы избежать штрафа в ЦОДД советуют не выезжать на разметку, пока за перекрестком не будет достаточно места для автомобиля

Летом 2015 года на трех московских перекрестках появилась необычная разметка, которую тут же окрестили «вафельницей». Она представляет собой диагонально нанесенные линии желтого цвета и обозначает границу перекрестка. Для водителей и камер фиксации нарушений это та зона, которая всегда должна оставаться свободной, машины должны проезжать ее без остановки.

В течение нескольких лет эксперимент проходил в нескольких городах России, не только в столице. По его итогам «вафельницу» прописали в ПДД за номером 1.26. Теперь ее разрешено рисовать по всей стране. На сегодняшний день, по данным Департамента транспорта Москвы, новая разметка нанесена по 103 адресам, которые считаются наиболее проблемными.

Основное предназначение новых линий – предупреждать появление заторов. Каждый водитель знаком с ситуацией, когда загорается разрешающий сигнал светофора, но возможности проехать перекресток попросту нет, ведь поперек стоят машины. Остановка в пределах пересечения дорог всегда была запрещена Правилами, но многие водители игнорируют это требование. А инспекторов ГИБДД попросту не хватает для контроля за всеми нарушителями.

Теперь же за выезд на пересечение дорог при образовавшемся за ним затором начали наказывать рублем. Причем наиболее эффективным способом – с помощью автоматизированных камер. Штраф по ст. 12.13.1 КоАП России составляет 1000 рублей.

Для запуска автоматического контроля слегка подправили ПДД. Отныне в статье 13.2 главы о правилах проезда перекрестков упомянута «вафельная» разметка. В документе говорится: «Запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участка перекрестка, обозначенного разметкой 1.26, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими правилами».

В ЦОДД говорят, что штраф автомобилисту придет, если его машина остановилась в границах перекрестка более чем на пять секунд. Иными словами, выезжать на пересечение дорог можно только в том случае, если водитель уверен, что проедет его без остановок. Из этого следует, что получить «письмо счастья» можно будет даже в том случае, если автомобиль простоит на разметке больше пяти секунд на свой зеленый свет и на зеленый же успеет покинуть перекресток. Как будет на самом деле, покажут первые постановления.

По прогнозам ведомства, на самых проблемных перекрестках скорость в вечерний час пик, благодаря «вафельнице», может увеличиться на 15%, в утренний – на фантастические 80%.

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