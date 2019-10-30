Перед Лефортовским тоннелем на юго-востоке Москвы загорелся автобус

“Возле Лефортовского тоннеля загорелся автобус “Мосгортранса”, – сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, пожар удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров.
View this post on Instagram Рейсовый автобус "Мосгортранса" загорелся перед Лефортовским тоннелем на юго-востоке Москвы © Марат КаировA post shared by AMSRUS (@amsrus) on Oct 30, 2019 at 2:04am PDT
Рейсовый автобус "Мосгортранса" загорелся перед Лефортовским тоннелем на юго-востоке Москвы © Марат Каиров
A post shared by AMSRUS (@amsrus) on Oct 30, 2019 at 2:04am PDT
Как сообщили в ГУМЧС, заявка поступила в 8.42. После прибытия пожарные обнаружили, что автобус горит по всей площади.
По предварительным данным, пассажиров на момент возгорания в автобусе не было – автобус следовал из парка в гараж.
View this post on Instagram Москва. Прямо сейчас на дороге Лифортовкая Набережная горит автомобиль. Будте осторожны!!! #пожар #новости #прямойэфир #автомобильзагорелся #обовсем #сплетни #интриги #видеопожар #дымим💨 #загорелся #взрыв #москва #дорога #опасно #лифортовскийтоннельA post shared by В ТЕМЕ🤓 (@arkoboleno777) on Oct 29, 2019 at 11:40pm PDT
Москва. Прямо сейчас на дороге Лифортовкая Набережная горит автомобиль. Будте осторожны!!! #пожар #новости #прямойэфир #автомобильзагорелся #обовсем #сплетни #интриги #видеопожар #дымим💨 #загорелся #взрыв #москва #дорога #опасно #лифортовскийтоннель
A post shared by В ТЕМЕ🤓 (@arkoboleno777) on Oct 29, 2019 at 11:40pm PDT
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.