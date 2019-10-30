Перед Лефортовским тоннелем на юго-востоке Москвы загорелся автобус

Рейсовый автобус “Мосгортранса” загорелся перед Лефортовским тоннелем на юго-востоке Москвы, возгорание удалось ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

“Возле Лефортовского тоннеля загорелся автобус “Мосгортранса”, – сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, пожар удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров.

Как сообщили в ГУМЧС, заявка поступила в 8.42. После прибытия пожарные обнаружили, что автобус горит по всей площади.

По предварительным данным, пассажиров на момент возгорания в автобусе не было – автобус следовал из парка в гараж.