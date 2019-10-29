В Москве таксист попытался изнасиловать студентку

Фото: Кирилл Искольдский

В Москве таксист попытался изнасиловать студентку
Октябрь 29 13:11 2019

В Москве мигрант из Узбекистана, устроившийся работать в одну из фирм такси, напал с ножом на студентку медицинского вуза с целью изнасиловать девушку

По информации от телеканала «РЕН-ТВ», инцидент произошел в ночь на 27 октября. Девушка поздно возвращалась домой и решила, что будет безопаснее доехать на такси. Однако взявший пассажирку водитель Chevrolet вместо того, чтобы довести ее до подъезда дома, остановил машину на автобусном круге на Люблинской улице и стал к ней приставать.

Девушка ответила нахалу отказом, а тот несколько раз ее ударил. Студентка смогла открыть дверь машины и выскочила на улицу, но водитель настиг жертву и приставил к ее горлу нож. Несмотря на это девушка продолжила сопротивление и в какой-то момент ей удалось убежать и позвать на помощь.

Когда студентка обратилась в полицию, стражи порядка задержали водителя по горячим следам. Он дал признательные показания. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование.

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AMSRUS
AMSRUS

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